新光人壽攜手刑事警察局簽署反詐MOU 打造主動聯防機制

為持續與公部門合作強化金融防詐，台新新光金控（2887）子公司新光人壽於28日與內政部警政署刑事警察局舉行「反詐騙合作意向書（MOU）」簽署典禮，由新光人壽董事長魏寶生與刑事警察局局長邱紹洲代表簽約，在新光人壽獨立董事簡敏秋與公司多位主管及同仁共同見證下，宣布雙方合作將從過去「被動防堵」升級為「主動聯防」，透過資訊共享、科技攔阻與全通路宣導多管齊下，以及企業、政府資源整合，共同打造更完善的公私協力金融防詐安全網。

新光人壽董事長魏寶生表示，此次合作是公私協力重要里程碑，也是新壽落實企業社會責任與永續發展的具體實踐。在雙方結盟打造的聯防戰線下，刑事局可即時分享最新詐欺樣態，新壽則可運用金融科技將各類犯罪情資導入系統，當保戶出現異常保單解約或大額提領等行為時，系統就會即時示警，讓第一線同仁主動介入臨櫃關懷，協助保戶降低受騙風險。

新光人壽向來將金融防詐視為公司治理重要的一環，除了將「防詐意識」正式納入公司「公平待客原則執行要點」，明確定義保戶權益及社會責任，也持續建構完善的防詐治理架構，透過跨部門防詐推動，有效串聯理賠、客服、數位發展等部門，全面深化公司防詐韌性，落實企業「責任阻詐」的核心思維。在第一線實務守護方面，櫃台同仁定期進行防詐演練，持續提升「識詐」敏銳度，過去已阻攔多起假冒律師要求支付費用、假投資實則誘騙保單解約等案件，成功守住許多保戶及家庭的重要資產。

除了扎實的第一線臨櫃關懷，新光人壽亦積極導入科技防詐，建立多層次數位防護網。包括於客服系統建置「智慧聯防系統」，透過關鍵字異常偵測即時辨識高風險對話並主動示警；同時導入Whoscall企業來電辨識服務，協助保戶辨識官方來電，降低偽冒來電詐騙風險。此外，也於會員專區及網路保險服務流程加入防詐關懷提醒，在重要交易節點建立預警機制，將防詐防線向前延伸，進一步守護民眾財產安全。

為讓聯防防詐意識深植企業核心，在簽署典禮後，新光人壽也隨即舉辦「金融防詐高階主管專題講座」，特別邀請刑事警察局預防科科長莊明雄親自蒞臨授課，深入剖析第一線最新詐騙型態並分享實務案例，由獨立董事簡敏秋及多位高階主管率領同仁共同參與，展現企業由上而下、全體響應的防詐決心。

新光人壽長期致力公平待客理念，面對日新月異的詐騙手法，將持續以保戶需求出發，從各個層面深化防詐意識，未來也將持續整合資源強化金融防護網，與各界努力一同推動更安心、更誠信的金融環境。