新光銀行推出「新優利」新臺幣定存專案 年息最高2.2%

在當前全球經濟充滿不確定的環境下，台新新光金控子公司新光銀行推出「新優利新臺幣定存專案」，希望透過穩健的定存產品，讓客戶能在低風險的存款產品中獲取穩定的回報，提供客戶降低整體資產組合波動的另一種投資工具。

新光銀行表示，此次推出的「新優利新臺幣定存專案」，即日起至2026年9月30日止，凡以新資金參與本專案，針對與本行往來總資產達等值新臺幣300萬元以上境內自然人客戶，單筆承作滿100萬元且為新資金，可享新臺幣定存年息高於市場平均的2.2%利率回饋；境內自然人客戶只要單筆承作滿1萬元，即可輕鬆享有年息1.88%的利率回饋，協助客戶在市場波動中穩健增值資產，期許與客戶攜手實現財富目標。

對於正在觀望市場行情、等待進場時機或是屬於保守型的客戶，定存是個相較穩定的選擇，新光銀行提醒民眾每家銀行優惠定存的最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、資金之要求及承作對象等條件不盡相同，建議民眾在選擇定存產品前，可先詢問銀行，並評估個人或家庭未來的資金使用規劃，或諮詢銀行理專，讓資產配置規劃更符合您的需求。