外幣需求旺 北富銀推「7天 X 24小時線上換匯」服務

隨著海外旅遊、跨境消費及海外投資日益普及，外幣已成為民眾資產配置與日常生活的重要工具。為提供更便利、即時的外幣交易體驗，台北富邦銀行宣布推出「7天X 24小時線上換匯」服務，客戶透過Fubon+行動銀行或網路銀行，即可一周7天全時段辦理換匯，不受銀行營業時間限制，無論規劃出國旅遊、支付跨境消費，或進行外幣資產配置，都能依需求即時完成交易，享受更靈活的數位金融服務。

北富銀觀察，國人外匯交易習慣正持續朝數位通路發展。2025年透過北富銀行動銀行及網路銀行辦理換匯的人數較前一年成長近兩成，交易量更增加逾三成，顯示數位通路已成為外匯交易的重要管道。為回應客戶全天候金融服務需求，北富銀此次將線上換匯服務延伸至非營業日，進一步突破時間限制，讓客戶平日、假日或夜間皆可依市場變化及自身需求彈性辦理換匯，惟若涉及新台幣換匯金額達新臺幣 50 萬元，仍須依相關規定於銀行營業時段辦理。

除了全天候換匯服務外，北富銀亦持續完善外幣數位金融服務。客戶可透過Fubon+使用匯率試算、設定匯率到價通知及定期定額換匯等功能，掌握市場動態、分散匯率波動風險；完成換匯後，如有跨境資金需求，可申請辦理外幣匯出匯款，並即時查詢匯款處理進度。目前北富銀同步推出外幣匯出優惠活動，今年首筆外幣匯款免收匯款手續費（僅收郵電費），提供更便利且優惠的跨境金融服務。

針對有外幣現鈔需求的客戶，也可先透過線上換匯掌握理想匯率，再至北富銀外幣ATM提領美元或日圓現鈔，提升旅遊換匯便利性；尚未開立外幣帳戶的民眾，亦可直接線上申辦數位帳戶，同步開立外幣帳戶，即可立即使用各項外幣金融服務。至今年底前北富銀全新存戶開立數位帳戶，還可享台幣活儲最高8%、日圓活存2%、美元活存最高1.8%等優惠利率。

北富銀表示，隨著海外旅遊、跨境消費及全球資產配置需求持續增加，外幣服務已不只是單純的換匯，而是涵蓋外幣存款、匯款、提領及資金管理等多元金融需求。未來將持續以客戶使用情境為核心，透過Fubon+持續整合換匯、外幣匯款、外幣存款、外幣ATM提領、匯率管理及數位帳戶等服務，打造一站式外幣金融平台，讓客戶從「外幣兌換、持有、使用到跨境支付」皆可在線上完成，享受更即時、更便利、更完整的數位金融體驗。