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北富銀推出「7天X 24小時線上換匯」 打造全天候外幣金融服務

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
北富銀推出「7天X 24小時線上換匯」　打造全天候外幣金融服務 。圖／台北富邦銀行提供
北富銀推出「7天X 24小時線上換匯」　打造全天候外幣金融服務 。圖／台北富邦銀行提供

隨著海外旅遊、跨境消費及海外投資日益普及，外幣已成為民眾資產配置與日常生活的重要工具。為提供更便利、即時的外幣交易體驗，台北富邦銀行宣布推出「7天X 24小時線上換匯」服務，客戶透過 Fubon+ 行動銀行或網路銀行，即可一周7天全時段辦理換匯，享受更靈活的數位金融服務。

北富銀觀察，國人外匯交易習慣正持續朝數位通路發展。2025年透過行動銀行及網路銀行辦理換匯的人數較前一年成長近兩成，交易量更增加逾三成，顯示數位通路已成為外匯交易的重要管道。為回應客戶全天候金融服務需求，北富銀此次將線上換匯服務延伸至非營業日，進一步突破時間限制，讓客戶平日、假日或夜間皆可依市場變化及自身需求彈性辦理換匯，惟若涉及新台幣換匯金額達新台幣50萬元，仍須依相關規定於銀行營業時段辦理。

除了全天候換匯服務外，北富銀亦持續完善外幣數位金融服務。客戶可透過 Fubon+ 使用匯率試算、設定匯率到價通知及定期定額換匯等功能，掌握市場動態、分散匯率波動風險；完成換匯後，如有跨境資金需求，可申請辦理外幣匯出匯款，並即時查詢匯款處理進度。目前北富銀同步推出外幣匯出優惠活動，今年首筆外幣匯款免收匯款手續費（僅收郵電費）。

針對有外幣現鈔需求的客戶，也可先透過線上換匯掌握匯率，再至北富銀外幣ATM提領美元或日圓現鈔，提升旅遊換匯便利性；尚未開立外幣帳戶的民眾，亦可直接線上申辦數位帳戶，同步開立外幣帳戶，即可立即使用各項外幣金融服務。至今年底前北富銀全新存戶開立數位帳戶，還可享台幣活儲最高8%、日圓活存2%、美元活存最高1.8% 等優惠利率。

北富銀表示，隨著海外旅遊、跨境消費及全球資產配置需求持續增加，外幣服務已不只是單純的換匯，而是涵蓋外幣存款、匯款、提領及資金管理等多元金融需求。未來將透過 Fubon+ 持續整合換匯、外幣匯款、外幣存款、外幣ATM提領、匯率管理及數位帳戶等服務，打造一站式外幣金融平台。

北富銀 外匯 台北富邦銀行 匯率

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