金管會今發布金融大回饋新指引 彭金隆強調「信任金融」的重要

金管會今日對外發布金融大回饋新指引內容，並由金融總會與金融研訓院主辦論壇，金管會主委彭金隆、國內13家金控董事長與各金融公會理事長幾乎全員出席。彭金隆強調「信任金融」的重要性，他指出，指引已要求金融回饋需要系統性架構與整合性的領導方向，比起現在透過單一行動來落實企業社會責任，未來信任金融將更重視策略化、制度化、長期性的機制來回饋社會。

彭金隆指出，信任金融的核心概念，就是把提升至企業經營的核心層次，要從董事會高階領導層作起，往下貫徹，經營高層要提出建構社會信任的理念，落實於金融決策，並且長期實施。彭金隆也說，社會、客戶、員工是信任金融及金融大回饋的三大核心，讓金融業的專業與影響力能發揮更大的價值，他強調，金融業應運用其專業、資源及社會影響力，來創造更多社會價值，來回饋社會，並深化社會對金融業的信任，並希望形成一個良性循環，因為社會的信任，而能讓政府可對金融業作更大的開放、接下來社會得到的好處更多，又能促成更多的開放，這也將是未來金融業發展非常重要的基礎工程。

金融總會理事長董瑞斌認為，金融回饋要做好，應朝更有策略性、長期性、制度性這些方向來改進，才能可長可久，除了要由董事會之外，也要能夠用專人專責方式來作，另外，在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）應該更加強S（社會責任）的對弱勢、偏鄉的回饋。

金融研訓院董事長雷仲達指出，未來金融業應以更系統化、更長遠的方式，發揮金融專業與社會影響力，深化社會信任，建立金融與社會共榮的良性循環。

根據金管會揭露的回饋大指引四大目標，是希望能建立與社會信任的正向循環、擴大公私協力來提升影響力、發揮金融專業回應社會需求、建立共同參與的回饋生態系，其中在正向循環，是希望能產生回饋社會、累積信任、促進發展的正向循環。

彭金隆指出，「信任金融」這四字雖抽象，卻會成為金融業往下升級的重要方向。彭金隆也表示，企業獲利及成長，是看得到的枝葉，但能客戶支持、社會信任及員工向心力，這些不會反映在財報，卻是決定金融業能走多遠、多強、多大的重要基礎。投資今天的社會信任，就是投資金融業的未來，倡議信任金融的另一目的，在於金融業未來在經營上要有「二份財報」概念，一是財會資產負債表，另一個則是社會信任的資產負債表，若作了社會不信任的事，就會形成「社會負債」。

彭金隆也表示，「信任金融」政策的執行，將超過過去推動普惠金融及綠色永續的範圍，也是新的金融文化的起點，希望未來金融業能實現信任金融、打造社會共好的願景。

彭金隆表示，金融大回饋的概念，是在前年12月6日的亞灣專區致辭時提出，他表示，過去三年來金融三業都穩定發展，去年全年稅前淨利超過1兆多，前五月稅前盈餘已超過7500億，今年應會再創新高，金融業是特許事業，管理國人的積蓄，支持產業發展，是重要命脈：「金融業不只是業者的金融業，而是社會的金融業！」成長將與社會信任息息相關，必須持續回應社會期待，來回應社會的信任。