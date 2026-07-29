不能只看賺多少！金融回饋指引出爐 彭金隆：要拚「信任淨值」

金融業未來不只要拚財務淨值，還要經營「社會信任淨值」。金管會主委彭金隆29日提出「兩份財報」概念，並發布金融回饋指引，從社會、客戶及員工三大面向，提出22項行動方向。

彭金隆表示，金融業除了大家熟知的財務報表，心中還應有一張「社會信任財報」。每做一件有利社會的事，都是信任資產的加項；反之，做出社會無法接受的事情，就會形成信任負債。

換言之，金融機構在追求財務獲利成長時，也要同步強化社會信任淨值。這類信任資產未必立即反映在財報，卻會決定金融業能走多遠、做多大。

彭金隆指出，金融三業去年全年賺近1兆元，今年前五月獲利也已突破7,500億元，全年有機會再創新高。

不過，金融業是國家特許、在有限競爭環境下經營的產業，管理的是國人財富，也肩負支持產業及民生運作的責任。

他強調，「金融業不是業者的金融業，而是社會的金融業」。

金融業愈要擴大發展空間，就愈需要累積社會信任，當社會信任提高，政府才能進一步開放政策，形成市場發展、社會受益及信任提升的正向循環。

彭金隆7月22日已在永豐論壇上倡議，應把信任金融提升至公司最高決策層級，甚至成為董事會優先討論事項；29日則進一步透過金融回饋指引，將抽象理念轉為可執行的經營方向。

他表示，這份指引不是新增監理要求，也不要求各金融機構比拚投入金額，而是希望把零散的公益及回饋活動，轉為「策略化、制度化及長期性的經營機制」，由董事會及高階領導層訂定目標、配置資源及推動行動方案。

金融機構推動回饋時，可先問三個問題：追求成長時，是否善用金融專業及資源？回應社會最需要解決的問題？是否真正站在客戶角度思考；以及是否照顧好自己的員工？

因此，金融回饋不應只停留在捐款或一次性公益活動，而要從社會、客戶及員工三大面向，融入日常經營。

一家好的金融機構，不只財報要漂亮，也要讓社會願意支持、客戶能夠信任、員工願意投入。

彭金隆形容，企業獲利與成長如同大樹看得見的枝葉，但真正支撐大樹的根，是社會支持、客戶信任及員工向心力。

他強調，社會回饋不是成本，而是投資，「投資今天的社會信任，就是投資金融業的未來」。