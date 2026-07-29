日股重現新契機！野村：結構改革與獲利復甦雙軌並進

今年以來全球金融市場在聯準會持續關注通膨，以及人工智慧算力基礎建設持續擴張的雙重浪潮下，國際資金正加速重新配置亞洲資產。野村資產管理指出，今年以來日本股市表現展現出極具韌性的結構性轉變，日經指數與東證一部指數在企業盈餘成長與外資持續流入的推動下，頻頻刷新歷史紀錄。

野村資產管理表示，這不僅是短期資金炒作的結果，更是日本經濟擺脫長達三十年通縮陰霾、迎來溫和通膨與薪資增長良性循環的重要里程碑，吸引全球主動型機構投資人重新檢視這塊長線投資沃土。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金協管經理人河野光成 (Mitsunari Kawano)表示，根據2026年最新季度日本央行短觀調查，日本製造業與非製造業的企業信心指標雙雙走強，銀行放款餘額與存放比的穩定攀升，更彰顯企業擴大資本支出的強烈意願。同時，在東京證交所持續推動資本效率改革的催化下，日本企業正加速透過股票回購與股利提升來優化財務結構，逐步打破過去因現金過多、低槓桿導致的股東權益報酬率折價困境。

從最新實體經濟數據來看，日本央行2026年最新公布的短觀調查顯示，中大型製造業與非製造業信心均創下近年新高，且基礎通膨年增率已穩健站上2%的政策目標，促使日銀將政策利率逐步引導至0.5%，引領十年期日債殖利率於1.1%附近震盪。

在產業面，全球科技巨擘於2026年宣告的資本支出總計增至創紀錄的1,800億美元，刺激日本關鍵半導體高階封裝材料與測試設備的產能利用率暴增至92%以上。儘管東證一部指數預估本益比已回升至過去二十年的第一個四分位區間，但相較於美股標普五百指數超過22倍的估值，日股仍具備極高的性價比，也呼應了企業定價能力改善將進一步轉化為實質獲利增長的內部研判。

河野光成進一步指出，當前日股的核心魅力在於治理準則深化帶來的資本效率提升。旗下日本策略價值團隊不盲從大盤權重，而是透過獨創的「三角價值驗證」方法論，從資產重建價值、盈餘可持續性與特許經營壁壘三個維度深度解構企業。透過嚴密的量化篩選漏斗，在約3,800檔日股中精選出資本回報率改善、且積極展開股份回購的優質企業，將長期的市場折價轉化為超額報酬機會，協助投資人跨越價值陷阱，掌握真正具有獲利重估底氣的產業先鋒。

日本投資的致勝關鍵在於精準的主動選股，而非盲目追逐指數波動。野村資產管理建議，在2026年的全球資產配置藍圖中，應將日股視為兼顧防禦性與成長性的核心部位。策略上建議採取金融、消費電子與先進半導體設備並重的均衡配置，積極把握治理改革帶來的重估紅利。雖然全球地緣政治與供應鏈調整仍可能帶來短期擾動，但在溫和通膨、外國直接投資湧入以及企業健全財務的強力支撐下，日股的中長期牛市格局依舊扎實。