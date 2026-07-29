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台幣料創11年來最弱7月！股利發放季後有望止貶回穩

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
創紀錄現金股利帶動資金匯出，加上外資大舉賣超台股，台幣料創11年來最疲弱7月表現。路透
創紀錄現金股利帶動資金匯出，加上外資大舉賣超台股，台幣料創11年來最疲弱7月表現。路透

創紀錄現金股利與外資賣超台股的雙重匯出力道，正將台幣推向11年來最疲弱的7月表現。不過，在出口基本面穩健、台股修正後也有望重拾漲勢，預期後續貶值壓力將逐步緩解。

今年台灣企業合計發放約2.5兆元現金股利，創彭博統計以來新高，且集中於7、8月發放。突如其來的科技股拋售潮與中東地緣政治情勢惡化，也讓台幣走勢雪上加霜。

本月以來，台幣在主要亞洲貨幣中敬陪末座。截至周二收盤，台幣兌美元單月貶值約1.7%，來到32.38元附近，勢將創下2015年以來最大7月跌幅。

不過，台幣近期在32.4元附近出現央行調節跡象，距亞洲金融風暴以來匯率大區間上緣33元仍有一段距離。考量經濟基本面穩健，加上台股一旦反彈，有望吸引外資回流，台幣最弱勢階段可能已接近尾聲。

法國巴黎銀行新興市場策略師Chandresh Jain受訪時表示：「我們預期未來一個月，台幣仍將面臨一定的貶值壓力。不過，股利發放季結束後，市場動能可望轉變，為台幣相較其他亞洲貨幣表現轉佳提供條件。就較長期而言，我們並不看空台幣基本面。」

基本面有撐

受AI科技需求提振，台灣出口自2025年初以來持續維持雙位數年增率，6月外銷訂單更創歷史新高。包括中研院在內的部分機構已將今年經濟成長率預測上修至10%以上。

東方匯理銀行高級新興市場策略師Eddie Cheung認為，台灣半導體產業前景並不悲觀，強勁的基本面將為台幣提供支撐，「美元兌台幣有望回到32元以下」。

台股加權指數6月一度攻上48,000點新高，之後進入震盪修正，截至周三早盤已回落約15%。外資持續賣股獲利了結，7月迄今累計賣超7,359億元，較6月的6,018億元進一步擴大。

不過，分析師多半正面看待台股大漲後的修正。QuintOrb Capital基金經理人Jerry Yang表示：「經過近期調整，市場估值已逐步回到較合理、且日益具有吸引力的區間。」

美國銀行先前的報告也指出，待股利發放季結束、股市賣壓趨緩後，資金流向可望恢復均衡，並維持美元兌台幣年底報32元的預測不變。

台幣 股利 中東

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