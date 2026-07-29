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金價跌近一周低點！測試4,000美元關卡 專家這樣說
國際金價持續走弱，29日現貨黃金盤中一度下探每英兩4,010.42美元，創近一周新低，截至台北時間中午報每英兩4,023.9美元，距離4,000美元整數關卡僅一步之遙。市場聚焦美國聯準會（Fed）利率決策，在美元走強、美債殖利率攀升及中東局勢推升油價、加劇通膨疑慮下，黃金短線持續承壓。
市場普遍預期Fed本次將維持利率不變，但近期公布的6月會議紀要顯示，部分官員仍認為有進一步升息必要，市場對高利率維持更久的預期升溫，推升美元維持強勢，也降低不具孳息收益的黃金吸引力。此外，美伊衝突持續升溫，帶動能源價格上漲，市場擔憂通膨壓力再起，也進一步壓抑金價表現。
國際機構近期也陸續下修金價預測。路透調查29位分析師及交易商顯示，2026年金價預估中位數降至每英兩4,509美元，為連續11個季度以來首度下修；德國商業銀行也將今年底金價目標價由4,800美元下修至4,500美元，美國銀行則將2026年預估下修至4,360美元，主要反映市場對Fed偏鷹派政策及美元走強的預期。
展望後市，市場認為，短期金價仍將受到Fed貨幣政策、美元走勢及中東局勢牽動，4,000美元整數關卡將成為近期重要觀察指標。不過，央行購金需求、避險資金配置及全球財政赤字擴大等結構性因素仍可望提供金價支撐，待市場對利率政策預期逐步明朗後，金價有望逐步回穩。
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