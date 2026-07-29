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國泰投顧：即使市場波動擴大 科技巨頭與金融股仍是美股兩大投資主軸

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美股最近受到科技高估值疑慮、通貨膨脹走勢、聯準會（Fed）政策及地緣政治事件等因素影響，市場波動升溫。不過，國泰投顧強調，美股長期多頭格局並未改變，最關鍵的原因在於企業基本面依然強勁，科技巨頭與金融股仍是美股兩大投資主軸。

國泰投顧指出，今年以來美股上漲的主要動能來自企業獲利成長，而非估值擴張，顯示本輪美股牛市具備紮實的基本面支撐。在企業獲利持續成長、美國經濟維持韌性以及AI投資浪潮延續帶動下，下半年美股仍具投資機會，建議投資人聚焦科技巨頭與金融股兩大投資主軸。

首先是科技巨頭。國泰投顧分析，受惠於AI投資浪潮，美股七雄等大型科技企業持續展現優異獲利能力。美股七雄獲利預估年增43.2%，仍明顯優於S&P 500指數的28.4%。同時，經過先前市場震盪後，美股七雄評價已較過去平均水準更具吸引力，形成兼具成長與估值優勢的投資機會。

第二是金融股。國泰投顧表示，目前金融類股評價仍位於歷史平均區間，估值相對合理。此外，在監管環境逐步改善的背景下，大型銀行有望釋放更多超額資本，預估可達1,790億美元，有望進一步提高股利發放與庫藏股規模，為股東創造額外回饋，也有助提升金融類股投資吸引力。

國泰投顧認為，掌握美股下半年的核心投資機會，首選摩根士丹利美國關鍵股票基金。這檔基金聚焦美國龍頭企業，美股七雄占基金比重約36%，同時還布局金融產業以降低投資波動，以靈活應對不同的市場環境，適合偏好低波動、但又追求長期資產增長的投資人。

國泰 金融股 美股

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