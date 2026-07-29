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八大公股行庫+1 國票金未來須到立院備詢 財長：可以來

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

立法院財委會今審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」，財政部和經濟部備質詢。立委持續針對國票金（2889）砲聲隆隆，賴士葆質疑公股介入戰略目的，一家最小金控，也未推動併彰銀，只有圖利某集團擔任副董事長年薪2,000萬，坐領高薪，吃像難看。並詢及按法規國票金未來須來立院備詢，財長莊翠雲坦言「可以來」，尊重立院要求。

賴士葆指出，官股介入國票金以後未來是否變成九大行庫，需比照八大行庫來立院備詢？他援引國營事業管理法第3條：政府資本未超過百分之五十，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過預算及營運狀況，並備詢。

莊翠雲回應尊重立法院要求，賴士葆追問：要不要來？莊翠雲說：可以來。賴士葆指出，國營事業管理法第3條訂得很清楚，目前政府指派公股代表擔任國票金董事長和總經理，立法院要求就必須來，以後泛公股八大行庫改成九大行庫是否正確，莊翠雲坦言上述國營事業管理法第3條已規定：立法院得要求，「所以尊重立法院」。

賴士葆進一步質詢，介入國票金的戰略目標，因為是最小金控，推公公併、併彰銀等，結果也沒有，後來發現是圖利某一個集團代表人擔任副董事長，年薪2,000萬。只有圖利耐斯集團，股份押他給他當副董事長，坐領高薪，吃像難看，部長做歷史罪人。

莊翠雲回應，知道委員及社會各界有相關意見，重申官股股權代表首要工作完善公司治理及提升營運績效，選任副董是公司治理內部事，賴士葆批評，董事都聽財政部，大家都了解。「如果介入國票金是併彰銀我會給你掌聲」，結果沒有。

賴士葆並詢問公股投信四合一是否年底搞定，莊翠雲首度明確表示，「朝這個目標進行」，按相關程序要先報經管會同意，目前都按照程序積極進行。

最後，賴士葆說給財政部一個補考機會，就介入國票金戰略目的提供報告，因外界一直質疑只有看到給某個財團副董事長年薪兩千萬，其他公公併等船過水無痕，「很可悲」、「妳的形象毀於一旦」。莊翠雲說知道各界都很關注，允諾提出書面報告。

國票金 莊翠雲 財政部

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