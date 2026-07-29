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公股投信四合一拚年底達陣 財長：朝這個目標進行
公股金控投信四合一進行中，立委賴士葆今於財委會質詢財長莊翠雲，投信四合一是否年底搞定？莊翠雲首度明確表示，「朝這個目標進行」，按相關程序要先報經管會同意，目前都按照程序積極進行。
立法院財委會今審查各立委擬具「海關進口稅則部分稅則修正草案」等7案。財政部及經濟部備質詢。
立委持續針對國票金砲聲隆隆，賴士葆質疑公股介入國票金戰略目的為何，外界一直質疑只有看到給某個財團副董事長年薪兩千萬，其他船過水無痕，「很可悲」、「妳的形象毀於一旦」。
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