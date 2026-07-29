公股投信四合一拚年底達陣 財長：朝這個目標進行

瑞銀發布最新亞太經濟展望報告指出，受惠於出口動能持續強勁、企業資本支出（CAPEX）擴張，以及人工智能（AI）相關需求帶來的外溢效應逐步顯現，瑞銀將台灣2026全年GDP成長率預測由原先的9.9%上調至11%。若該預測實現，將是台灣自1987年以來最快的經濟成長速度。

2026-07-29 10:06