快訊

10年前熊本地震的教訓：1周內嚴防中暑與餘震

魔鬼的誘惑：科學家為了高薪 親手餵養取代自己的AI

遇熊本強震！無印良品店員現拆枕頭保護顧客 台遊客：太佩服

聽新聞
0:00 / 0:00

公股投信四合一拚年底達陣 財長：朝這個目標進行

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

公股金控投信四合一進行中，立委賴士葆今於財委會質詢財長莊翠雲，投信四合一是否年底搞定？莊翠雲首度明確表示，「朝這個目標進行」，按相關程序要先報經管會同意，目前都按照程序積極進行。

立法院財委會今審查各立委擬具「海關進口稅則部分稅則修正草案」等7案。財政部及經濟部備質詢。

立委持續針對國票金砲聲隆隆，賴士葆質疑公股介入國票金戰略目的為何，外界一直質疑只有看到給某個財團副董事長年薪兩千萬，其他船過水無痕，「很可悲」、「妳的形象毀於一旦」。

莊翠雲 國票金 賴士葆

延伸閱讀

台股大回檔 此時是國安基金護盤時機？財政部回應了

台股重挫國安基金是否進場 莊翠雲：持續關注情勢

小客車若零關稅 財部：最壞恐稅損逾601億元、逾8萬人生計有慮

台股盤中跌破4萬點…國安基金又要進場？財長回應「持續關注」 網翻譯：還沒到底

相關新聞

股利發放大浪 vs.外資賣超台股 新台幣貶破32.5元

台股早盤再重挫逾千點，新台幣匯價以32.41開盤，10點後貶幅擴大，32.5元關卡失守，最低匯價來到32.528元，貶值1.44角。

瑞銀上調台灣2026年 GDP 至11% AI 外溢效應逐步浮現

瑞銀發布最新亞太經濟展望報告指出，受惠於出口動能持續強勁、企業資本支出（CAPEX）擴張，以及人工智能（AI）相關需求帶來的外溢效應逐步顯現，瑞銀將台灣2026全年GDP成長率預測由原先的9.9%上調至11%。若該預測實現，將是台灣自1987年以來最快的經濟成長速度。

七家銀行資本利多 落袋

七家銀行資本利多確定落袋，但效益將分五年釋放。金管會昨（28）日核准七家銀行採用信用風險內部評等法（IRB法），從2026年第4季上路，首年平均資本適足率將由15.75%升到16.09%，僅增加0.34個百分點。

外幣保單新契約保費大增

2026年外幣保單可望連三年成長，更改寫近五年新高。金管會統計，今年前五月新契約保費收入2,334.9億元，年增54%，已達去年全年的55.7%；後七個月月均只要約265億元，就能超越去年4,189億元。

四貸同堂占放款不到5%

金管會昨日表示，四貸同堂客戶數占個金總放款戶數僅「低個位數」，整體授信風險仍可控；但已將房貸、信貸、股票質押成長變化、及逾放變化列為兩大監測重點，一旦異常將要求銀行說明並強化控管，必要時進一步檢查。

金融機構流動準備穩健

中央銀行昨（28）日公布最新6月全體金融機構流動準備統計，在外資持續賣超台股、金融市場波動加劇之際，銀行體系流動性仍維持穩健。6月流動準備比率降至23.49%，但較法定比率10%仍顯充裕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。