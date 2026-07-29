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新台幣短線易貶難升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新台幣匯價昨（28）日再度轉弱，外資擴大提款台股美元指數走強及股利匯出需求升溫等多重因素夾擊，終場收32.384元，貶值7.9分，總成交金額25.265億美元，匯銀人士預估，新台幣短線「易貶難升」，將在32.3元至32.5元區間震盪。

昨日匯市盤中波動逾1角，但整體成交量收斂，顯示市場並非多空激烈交戰，而是流動性不足，導致匯率對單一資金流向異常敏感。

匯銀人士分析，昨日早盤受到美元指數回升、台股走弱及外資持續賣超影響，新台幣一度貶破32.4元；不過午後有一、兩家外資急單匯入，在市場美元買盤不足情況下，短短30分鐘便將匯價快速推升至32.3元附近，形成逾1角拉升走勢。然而，由於台股賣超衍生的實質美元需求仍在，保管銀行隨後回補美元部位，又使新台幣回落至32.4元附近，呈現區間來回震盪。

市場指出，造成這種「低成交量、高波動」主因市場流動性真空。當市場發現有大型資金急於拋售或買進美元時，其他市場參與者往往立即撤回原有報價，不願提供流動性，而是等待對方完成交易再進場，只要少量資金便足以推高波動度。

美元指數 台股

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