新台幣匯價昨（28）日再度轉弱，外資擴大提款台股、美元指數走強及股利匯出需求升溫等多重因素夾擊，終場收32.384元，貶值7.9分，總成交金額25.265億美元，匯銀人士預估，新台幣短線「易貶難升」，將在32.3元至32.5元區間震盪。

昨日匯市盤中波動逾1角，但整體成交量收斂，顯示市場並非多空激烈交戰，而是流動性不足，導致匯率對單一資金流向異常敏感。

匯銀人士分析，昨日早盤受到美元指數回升、台股走弱及外資持續賣超影響，新台幣一度貶破32.4元；不過午後有一、兩家外資急單匯入，在市場美元買盤不足情況下，短短30分鐘便將匯價快速推升至32.3元附近，形成逾1角拉升走勢。然而，由於台股賣超衍生的實質美元需求仍在，保管銀行隨後回補美元部位，又使新台幣回落至32.4元附近，呈現區間來回震盪。

市場指出，造成這種「低成交量、高波動」主因市場流動性真空。當市場發現有大型資金急於拋售或買進美元時，其他市場參與者往往立即撤回原有報價，不願提供流動性，而是等待對方完成交易再進場，只要少量資金便足以推高波動度。