外幣保單新契約保費大增

2026年外幣保單可望連三年成長，更改寫近五年新高。金管會統計，今年前五月新契約保費收入2,334.9億元，年增54%，已達去年全年的55.7%；後七個月月均只要約265億元，就能超越去年4,189億元。

外幣保單買氣自2023年落底後，已連續兩年回升。全年新契約保費收入從2023年的2,638億元，增至2024年3,227億元，2025年再增至4,189億元，年增幅分別達22%及29.8%。

今年前五月銷售動能進一步加速，累計保費收入寫四年同期新高。若2026年全年超越去年，將是連三年成長，也將改寫2022年來新高，再衝逾4,000億元水準。

以目前進度觀察，前五月外幣保單月均保費收入約467億元，後七個月即使降至前五月平均的近六成，仍有機會超越去年；若單純按照前五月速度年化，全年規模可達約5,600億元。

但壽險圈指出，全年是否挑戰5,000億元，在美國維持利率前提下，還須觀察下半年壽險公司新商品及銀行通路銷售力道。

兩大商品今年同步成長，其中投資型保單增勢最強。據金管會統計，前五月投資型外幣保單保費收入456億元，年增105%；傳統型保單則達1,878.9億元，年增45%，仍是外幣保單主要銷售來源。