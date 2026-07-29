聽新聞
0:00 / 0:00

四貸同堂占放款不到5%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨日表示，四貸同堂客戶數占個金總放款戶數僅「低個位數」，整體授信風險仍可控；但已將房貸、信貸、股票質押成長變化、及逾放變化列為兩大監測重點，一旦異常將要求銀行說明並強化控管，必要時進一步檢查。

銀行局副局長王允中認為目前風險可控，有三理由。首先，國銀個人貸款仍以房貸、車貸等擔保授信為大宗，銀行核貸時會衡酌借款人還款能力、擔保品品質及資金用途，並進行貸後管理。

其次，風險相對較高的個人周轉金，包括無擔保信貸，以及有擔保的理財型房貸、股票質押等，占整體個人授信比重相對有限。金管會近期也向部分銀行了解多重貸款情況，同時持有房貸、車貸、信貸等多種貸款的客戶，占整體個金放款客戶僅低個位數，即不到5%。第三，國銀逾放比維持0.14%至0.16%，未見明顯波動或持續攀升。綜合貸款結構、多重借款占比及資產品質，金管會認為目前銀行風控能力仍可因應。

在日常監理上，金管會將「業務成長異常」及「風險指標顯著變動」列為兩大觀察重點，持續監測各銀行房貸、信貸、股票質押等業務成長，及逾放比變化。

房貸 金管會

延伸閱讀

四貸同堂引關注 金管會：多重借款客戶比例僅低個位數

嚴管四貸同堂 金管會：聯徵與證交所將雙向擴大資料交流範圍

【重磅快評】「四貸同堂」反映致富焦慮 慎防引發骨牌效應

四貸同堂開槓桿遭盯上！金管會不排除發動專案金檢 網喊：永動機要被拆了

相關新聞

七家銀行資本利多 落袋

七家銀行資本利多確定落袋，但效益將分五年釋放。金管會昨（28）日核准七家銀行採用信用風險內部評等法（IRB法），從2026年第4季上路，首年平均資本適足率將由15.75%升到16.09%，僅增加0.34個百分點。

外幣保單新契約保費大增

2026年外幣保單可望連三年成長，更改寫近五年新高。金管會統計，今年前五月新契約保費收入2,334.9億元，年增54%，已達去年全年的55.7%；後七個月月均只要約265億元，就能超越去年4,189億元。

四貸同堂占放款不到5%

金管會昨日表示，四貸同堂客戶數占個金總放款戶數僅「低個位數」，整體授信風險仍可控；但已將房貸、信貸、股票質押成長變化、及逾放變化列為兩大監測重點，一旦異常將要求銀行說明並強化控管，必要時進一步檢查。

金融機構流動準備穩健

中央銀行昨（28）日公布最新6月全體金融機構流動準備統計，在外資持續賣超台股、金融市場波動加劇之際，銀行體系流動性仍維持穩健。6月流動準備比率降至23.49%，但較法定比率10%仍顯充裕。

富邦金「共好進行式」挺公益

富邦金控昨（28）日攜手亞洲公益事業研究中心（CAPS）及TVBS GOOD舉辦「共好進行式：富邦×亞洲公益指數行動論壇」，從2026年《亞洲公益指數》（DGI）研究洞察出發，邀集產官學研、媒體與公益組織對話。

富邦金有志一同 鼓勵同仁參與

企業志工要創造長期價值，關鍵不只是有多少人參加、累積多少服務時數，而是志工進入現場前是否理解服務對象並具備相應能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。