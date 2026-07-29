四貸同堂占放款不到5%

金管會昨日表示，四貸同堂客戶數占個金總放款戶數僅「低個位數」，整體授信風險仍可控；但已將房貸、信貸、股票質押成長變化、及逾放變化列為兩大監測重點，一旦異常將要求銀行說明並強化控管，必要時進一步檢查。

銀行局副局長王允中認為目前風險可控，有三理由。首先，國銀個人貸款仍以房貸、車貸等擔保授信為大宗，銀行核貸時會衡酌借款人還款能力、擔保品品質及資金用途，並進行貸後管理。

其次，風險相對較高的個人周轉金，包括無擔保信貸，以及有擔保的理財型房貸、股票質押等，占整體個人授信比重相對有限。金管會近期也向部分銀行了解多重貸款情況，同時持有房貸、車貸、信貸等多種貸款的客戶，占整體個金放款客戶僅低個位數，即不到5%。第三，國銀逾放比維持0.14%至0.16%，未見明顯波動或持續攀升。綜合貸款結構、多重借款占比及資產品質，金管會認為目前銀行風控能力仍可因應。

在日常監理上，金管會將「業務成長異常」及「風險指標顯著變動」列為兩大觀察重點，持續監測各銀行房貸、信貸、股票質押等業務成長，及逾放比變化。