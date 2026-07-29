金融機構流動準備穩健

中央銀行昨（28）日公布最新6月全體金融機構流動準備統計，在外資持續賣超台股、金融市場波動加劇之際，銀行體系流動性仍維持穩健。6月流動準備比率降至23.49%，但較法定比率10%仍顯充裕。

其中，最受市場關注的「未設質」央行定期存單餘額降至5兆3,086億元，較5月減少4,057億元，續探2017年2月以來近十年新低。央行強調，目前整體資金情勢仍屬「適中」，銀行體系流動性依然充裕，尚未出現系統性資金緊縮跡象。

流動準備比率降至23.49%，代表銀行每100元需要應付的資金，有約23.5元是高流動性資產，可以快速動用。 央行官員表示，流動準備比率雖然下降，但仍處於安全水位，主要反映金融機構資金運用及資產配置調整，不代表市場資金吃緊。6月金融體系超額準備雖略降至401億元，但整體仍屬充裕。

央行總裁楊金龍於6月理監事會已明確表示，目前貨幣政策仍維持「偏緊」基調，將持續透過公開市場操作，維持適度流動性。