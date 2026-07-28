外幣保單買氣回來了！前五月破2300億元 全年拚近五年新高

2026年全年外幣保單可望連三年成長，更改寫近五年新高。金管會統計，今年前五月新契約保費收入2,334.95億元，年增54%，已達去年全年的55.74%；後七個月月均只要約265億元，就能超越去年4,189億元。

外幣保單買氣自2023年落底後，已連兩年回升。全年新契約保費收入從2023年的2,638億元，增至2024年3,227億元，2025年再增至4,189億元，年增幅分別達22%及29.8%。

今年前五月銷售動能進一步加速，累計保費收入寫四年同期新高。若2026年全年超越去年，將是連三年成長，也將改寫2022年來新高，再衝逾4,000億元水準。

以目前進度觀察，前五月外幣保單月均保費收入約467億元，後七個月即使降至前五月平均的近六成，仍有機會超越去年；若單純按照前五月速度年化，全年規模可達約5,600億元。

但壽險圈指出，全年是否挑戰5,000億元，在美國維持利率前提下，還須觀察下半年壽險公司新商品及銀行通路銷售力道。

兩大商品今年同步成長，其中投資型保單增勢最強。據金管會統計，前五月投資型外幣保單保費收入456.04億元，年增105%；傳統型保單則達1,878.91億元，年增45%，仍是外幣保單主要銷售來源。

以美元保單來看，投資型保單前五月新契約保費收入13.85億美元，年增121%。保險局副局長蔡火炎說，主因是部分壽險公司與銀行通路合作推出新商品，帶動銷售量能擴大。

美元傳統型保單前五月保費收入58.8億美元，年增49%。蔡火炎說，業者推出美元利率變動型及分紅保單，加上美元利率短期內未明顯反轉，使具有固定收益及資產配置需求的保戶持續進場。

外幣保單占整體壽險新契約保費收入比重，也由去年同期36.42%升至37.76%。美元投資型保單銷售前三名為國泰、元大及安聯人壽；美元傳統型保單則由富邦、新光及台灣人壽居前三名。