多重貸款占比低就沒事？金管會：兩指標異常就查

金管會28日表示，多重貸款客戶數占個金總放款戶數僅「低個位數」，整體授信風險仍可控；但已將房貸、信貸、股票質押成長變化、及逾放變化列為兩大監測重點，一旦異常將要求銀行說明並強化控管，必要時進一步檢查。

銀行局副局長王允中認為目前風險可控，有三大理由。首先，國銀個人貸款仍以房貸、車貸等擔保授信為大宗，銀行核貸時會衡酌借款人還款能力、擔保品品質及資金用途，並進行貸後管理。

其次，風險相對較高的個人周轉金，包括無擔保信貸，以及有擔保的理財型房貸、股票質押等，占整體個人授信比重相對有限。

金管會近期也向部分銀行了解多重貸款情況，同時持有房貸、車貸、信貸等多種貸款的客戶，占整體個金放款客戶僅低個位數。

第三，國銀逾放比維持0.14%至0.16%，未見明顯波動或持續攀升。綜合貸款結構、多重借款占比及資產品質，金管會認為目前銀行風控能力仍可因應。

在日常監理上，金管會將「業務成長異常」及「風險指標顯著變動」列為兩大觀察重點，持續監測各銀行房貸、信貸、股票質押等業務成長，及逾放比變化。

王允中說，若個別銀行業務成長偏離常態，或逾放等風險指標出現異常，將要求銀行說明並強化控管；若風險進一步升高，則會與檢查局討論，深入檢視銀行授信審核及貸後管理。

為進一步掌握跨業槓桿，金管會也正研議強化銀行與券商間的資料交換。

現行銀行透過聯徵中心查詢客戶在券商的信用風險時，主要只能取得是否有違約交割等負面資訊。

未來資料交換將由目前的「是或否」，朝增加資訊內容及銀行、券商雙向查詢發展。

但因券商並非聯徵中心會員，資料應架構在聯徵中心或證交所平台，以及相關法令依據，仍待進一步研議。