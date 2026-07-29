富邦金邦助計畫 延伸多元議題

從跑步種樹出發，富邦金控（2881）Run For Green®今年進一步啟動「邦助計畫」，把全民運動平台延伸至多元公益議題。

民眾參加2026富邦全民線上跑或指定賽事，累積跑滿40公里，即可從環境永續、弱勢教育、偏鄉陪伴及運動平權中自主選擇希望支持方向。

Run For Green®自2021年推動以來，五年累計42.5萬人次參與、總里程達1,124萬公里，並培育12.8萬株台灣原生種樹苗，超越五年十萬株的原訂目標。此次不是離開種樹，而是在既有環境行動基礎上擴大參與範圍，讓跑者的里程也能連結教育、偏鄉及運動議題。

邦助計畫串聯四個第一線夥伴。臺灣山林復育協會推動原生生態復育，守護自然環境與生物多樣性；第一社會福利基金會投入弱勢教育，協助縮短學習資源落差；基督教芥菜種會陪伴偏鄉兒少成長；中華民國身障棒壘球協會降低運動參與障礙，打造友善共融球場環境。

富邦提供平台與資源，跑者透過累積里程表達選擇，再由NPO依各自專業與第一線需求執行；民眾不必另外學習複雜的參與方式就能把原本運動習慣轉化為公益行動。平台從單一環境目標延伸至四大議題意味合作管理更重要。富邦表示，希望透過長期運動倡議降低公益參與門檻，讓跑者前進的每一步，都能為台灣環境與需要支持的角落累積力量。