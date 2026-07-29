聽新聞
0:00 / 0:00

富邦金邦助計畫 延伸多元議題

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

從跑步種樹出發，富邦金控（2881）Run For Green®今年進一步啟動「邦助計畫」，把全民運動平台延伸至多元公益議題。

民眾參加2026富邦全民線上跑或指定賽事，累積跑滿40公里，即可從環境永續、弱勢教育、偏鄉陪伴及運動平權中自主選擇希望支持方向。

Run For Green®自2021年推動以來，五年累計42.5萬人次參與、總里程達1,124萬公里，並培育12.8萬株台灣原生種樹苗，超越五年十萬株的原訂目標。此次不是離開種樹，而是在既有環境行動基礎上擴大參與範圍，讓跑者的里程也能連結教育、偏鄉及運動議題。

邦助計畫串聯四個第一線夥伴。臺灣山林復育協會推動原生生態復育，守護自然環境與生物多樣性；第一社會福利基金會投入弱勢教育，協助縮短學習資源落差；基督教芥菜種會陪伴偏鄉兒少成長；中華民國身障棒壘球協會降低運動參與障礙，打造友善共融球場環境。

富邦提供平台與資源，跑者透過累積里程表達選擇，再由NPO依各自專業與第一線需求執行；民眾不必另外學習複雜的參與方式就能把原本運動習慣轉化為公益行動。平台從單一環境目標延伸至四大議題意味合作管理更重要。富邦表示，希望透過長期運動倡議降低公益參與門檻，讓跑者前進的每一步，都能為台灣環境與需要支持的角落累積力量。

富邦 運動

延伸閱讀

富邦金控啟動「邦助計畫」 跑滿40公里自主選擇支持環境或弱勢議題

富邦投信響應TISA政策 六檔TISA類別基金進駐三大基金數位平台

企業響應《永續好日子》 以多元行動展現永續新力量，回應生活議題

富邦期貨攜手富邦慈善基金會 舉辦公益捐血暨防詐宣導活動

相關新聞

七家銀行資本利多 落袋

七家銀行資本利多確定落袋，但效益將分五年釋放。金管會昨（28）日核准七家銀行採用信用風險內部評等法（IRB法），從2026年第4季上路，首年平均資本適足率將由15.75%升到16.09%，僅增加0.34個百分點。

外幣保單新契約保費大增

2026年外幣保單可望連三年成長，更改寫近五年新高。金管會統計，今年前五月新契約保費收入2,334.9億元，年增54%，已達去年全年的55.7%；後七個月月均只要約265億元，就能超越去年4,189億元。

四貸同堂占放款不到5%

金管會昨日表示，四貸同堂客戶數占個金總放款戶數僅「低個位數」，整體授信風險仍可控；但已將房貸、信貸、股票質押成長變化、及逾放變化列為兩大監測重點，一旦異常將要求銀行說明並強化控管，必要時進一步檢查。

金融機構流動準備穩健

中央銀行昨（28）日公布最新6月全體金融機構流動準備統計，在外資持續賣超台股、金融市場波動加劇之際，銀行體系流動性仍維持穩健。6月流動準備比率降至23.49%，但較法定比率10%仍顯充裕。

富邦金「共好進行式」挺公益

富邦金控昨（28）日攜手亞洲公益事業研究中心（CAPS）及TVBS GOOD舉辦「共好進行式：富邦×亞洲公益指數行動論壇」，從2026年《亞洲公益指數》（DGI）研究洞察出發，邀集產官學研、媒體與公益組織對話。

富邦金有志一同 鼓勵同仁參與

企業志工要創造長期價值，關鍵不只是有多少人參加、累積多少服務時數，而是志工進入現場前是否理解服務對象並具備相應能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。