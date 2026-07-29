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富邦金有志一同 鼓勵同仁參與

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

企業志工要創造長期價值，關鍵不只是有多少人參加、累積多少服務時數，而是志工進入現場前是否理解服務對象並具備相應能力。

富邦金控（2881）「有志一同™」公益平台把需求盤點、共同設計、志工培訓、現場服務與回饋調整串成一套流程，讓員工熱情有機會形成穩定且有品質的陪伴。

富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生指出，公司希望讓同仁了解公益是長期承諾，也希望擴大鼓勵同仁參與，因此在2025年推出「有志一同™」公益平台，分為陪伴、金融、體育賽事、環境等四大類 ，並將志工命名為「邦手」，透過提供各種課程，吸引不同專長與興趣的同事參與，賦能同仁專業成長。

金融教育呈現金融業核心職能轉化為公益。富邦整合銀行、人壽、產險及證券等專業，邀請理財教育與兒童財商專家協助培訓，讓志工學習把儲蓄、消費、風險管理及防詐等知識，改寫成孩子聽得懂、能在生活中使用的內容。今年上半年課程已走進全台20個縣市、255所國中小。

同樣思維也運用在兒童陪伴與視障陪跑。陪伴志工由專業藝人講師指導說故事、表達節奏及兒童互動，培育「富邦哥哥／姐姐」；視障陪跑員則須完成志工倫理、陪跑技巧、居家團練及實際賽事等。不只是共同完賽，更包含路況說明、節奏協調、安全判斷及彼此信任。

富邦 企業 富邦金控

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