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富邦金「共好進行式」挺公益

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
富邦金控主辦「共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」，串聯產官研媒與公益夥伴，五力匯聚完成共好拼圖，共築亞洲公益新未來。由左至右為社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、亞洲公益事業研究中心聯合創辦人暨執行長夏露萍、衛生福利部次長莊人祥、富邦金控副董事長曾銘宗、TVBS總經理劉文硯。富邦金控／提供
富邦金控主辦「共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」，串聯產官研媒與公益夥伴，五力匯聚完成共好拼圖，共築亞洲公益新未來。由左至右為社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、亞洲公益事業研究中心聯合創辦人暨執行長夏露萍、衛生福利部次長莊人祥、富邦金控副董事長曾銘宗、TVBS總經理劉文硯。富邦金控／提供

富邦金控（2881）昨（28）日攜手亞洲公益事業研究中心（CAPS）及TVBS GOOD舉辦「共好進行式：富邦×亞洲公益指數行動論壇」，從2026年《亞洲公益指數》（DGI）研究洞察出發，邀集產官學研、媒體與公益組織對話。

面對公益組織的人才與專業需求，富邦提出「有志一同™」與「邦助計畫」兩項行動軸線：對內整合集團員工及核心專業，對外串聯跑者、企業資源與公益夥伴，促進台灣共好。

論壇邀集多位產官學及公益領域代表參與，包括衛生福利部次長莊人祥出席致詞，CAPS聯合創辦人暨執行長夏露萍、亞利桑那州立大學教授陳佩瑜、臺灣大學新聞研究所副教授詹怡宜、富邦文教基金會執行董事林樂群、慈濟慈善事業基金會執行長辦公室主任王運敬、社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築等人，分別從研究、企業實踐、媒體傳播與第一線服務等角度，分享台灣公益發展的經驗與觀察。

富邦金控副董事長曾銘宗表示，富邦金控秉持總裁蔡萬才取自於社會，用之於社會的理念，每年投入約15億元支持公益，期許成為「社會的發電機」，讓共好進行式走得更遠更廣。

DGI調查結果顯示，台灣連續四屆位居「表現良好」群組；今年有86％的台灣社會服務組織曾獲企業資助，84％曾與企業志工合作，兩項比例皆為亞洲最高。另也有84％的受訪組織表示人才招募困難，顯示公益組織的專業人才、組織能力與長期支持仍是下一階段重要課題。在企業內部，富邦以2025年成立的「有志一同™」公益平台整合環境、金融、陪伴及賽事四大類志工服務。平台一年內串聯15家子、孫公司，逾3,000位員工成為志工「邦手」，累積46,600小時服務。

在企業外部，富邦延伸Run For Green®倡議啟動「邦助計畫」，呼應論壇主軸，宣布正式啟動「邦助計畫」，延伸Run For Green®倡議影響力。民眾參加指定賽事累積跑滿40公里，即可選擇支持「環境永續、弱勢教育、偏鄉陪伴或運動平權」等四大議題，由富邦為台灣培育一株原生種樹苗，或捐贈「邦助金」予指定公益團體，讓跑者前進的每一步都能轉化為對環境與弱勢族群具體支持。

跨界代表於共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇共議台灣公益下一個十年的關鍵轉型。左起為TVBS永續倡議大使莊開文、亞洲公益事業研究中心大中華地區研究與諮詢總監江安琪、社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、富邦文教基金會執行董事林樂群。富邦金控／提供
跨界代表於共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇共議台灣公益下一個十年的關鍵轉型。左起為TVBS永續倡議大使莊開文、亞洲公益事業研究中心大中華地區研究與諮詢總監江安琪、社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、富邦文教基金會執行董事林樂群。富邦金控／提供

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