快訊

美晶片股跌勢煞不住！台指期夜盤走勢受牽制 台積電ADR盤前跌3.5%

熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

43歲名導驚傳身亡！火災重傷搶命5天回天乏術 新片變遺作痛失英才

聽新聞
0:00 / 0:00

四貸同堂引關注 金管會：多重借款客戶比例僅低個位數

中央社／ 記者蘇思云台北28日電

外界關注「四貸同堂」可能衍生信用風險。金管會表示，目前資料顯示持有多種貸款的客戶比例低，僅低個位數，評估銀行整體授信風險仍在可控範圍，金管會持續監控各銀行房貸、信貸、股票質押等成長變化與逾放比率，若異常則納入監理重點。

台股熱絡，吸引民眾錢進股市，不過近期市場傳出有投資人透過房貸、車貸、信貸、股票融資，形成「四貸同堂」現象，並潛藏信用風險。

金管會銀行局副局長王允中表示，最主要看2大指標，一是業務成長是否異常，二是風險指標有無顯著變化，持續監控各銀行房貸、信貸、股票質押等成長變化與逾放比率，若異常就會納入監理重點，採取因應措施。除了透過例行報表監控國銀貸款狀況外，也有找部分銀行了解業務。

王允中指出，本國銀行去年到今年以來逾放比在0.14%到0.16%間，沒有明顯波動，銀行整體信用風險維持在可承受的範圍內；銀行辦理個人理財性貸款還是以有擔保型貸款為大宗，衡量借款人還款能力、擔保品品質與貸後管理機制等，評估授信模式仍屬謹慎。

金管會也向部分銀行了解個人金融業務放款客戶中，有多少人同時有房貸、信貸、車貸與股票質押等4種以上貸款。

王允中指出，目前顯示持有多種貸款的客戶比例低，僅為低個位數比例，銀行也針對多重借款人、負債所得比較高的客戶，特別加強管控。

外界關注金管會實際緊盯哪些指標與業務，是否包含個人週轉金等項目，王允中並未直接說明，僅解釋個人週轉金中包含有擔保品的理財型房貸、股票質押，也包含無擔保信貸等。

至於強化風險管理機制，王允中指出，目前聯徵中心有銀行、證券、保險業資訊交流業務，但原本資料很簡單，像是負面資料交流，僅可以看到客戶「有」或是「沒有」銀行逾放，並無細節。金管會正在向銀行詢問還需要哪些資料，以進一步完善客戶風險控管，盡快有新機制，希望建立雙向交流機制。

房貸 金管會

延伸閱讀

嚴管四貸同堂 金管會：聯徵與證交所將雙向擴大資料交流範圍

四貸同堂開槓桿遭盯上！金管會不排除發動專案金檢 網喊：永動機要被拆了

【重磅快評】「四貸同堂」反映致富焦慮 慎防引發骨牌效應

金管會拆四貸同堂炸彈 研議券商、銀行可資料互通

相關新聞

多重貸款占比低就沒事？金管會：兩指標異常就查

金管會28日表示，多重貸款客戶數占個金總放款戶數僅「低個位數」，整體授信風險仍可控；但已將房貸、信貸、股票質押成長變化、及逾放變化列為兩大監測重點，一旦異常將要求銀行說明並強化控管，必要時進一步檢查。

青安3.0貸款條文出爐 明訂違規處置曝光

行政院近日已同意財政部青年安心成家購屋優惠貸款（下稱青安貸款）3.0方案，自8月1日起實施。貸款對象及資格條件，包括利息補貼續辦、婚育家庭貸款額度由一般對象最高額度1,000萬元，增加新婚家庭額度最高1,200萬元，與育有未成年子女家庭額度最高1,500萬元、新增年齡、所得及房屋總價等申貸資格條件，並延續限貸一次規範及持續辦理跨部會資料勾稽查核未合規定案件，以確實協助無自有住宅家庭購屋安居。

嚴管四貸同堂 金管會：聯徵與證交所將雙向擴大資料交流範圍

台股投資人「跨業槓桿」風險直線上升，金管會今天首度對外正式回應將以「雙向交流」方式擴大資料交換。銀行局副局長王允中指出，為積極進行對槓桿的「跨業聯防」，已經徵詢銀行，還需要哪些資料，來更加完善的控管客戶風險，很快就有機制出來。

亞股倒地熱錢流出 新台幣盤中重貶1.5角收32.384元

亞股今天再爆恐慌性賣壓，台股重挫2030點，創歷史第3大跌點，外資狂砍台股並匯出，拖累新台幣匯率跟著重挫，盤中大跌1.5...

金價跌破4,100美元 國銀這樣看金價走勢

國際金價近期高檔震盪，28日每英兩約在4,050美元左右震盪，截至午間下跌0.68%，近幾個交易日在4,000美元附近整理。本國銀行分析指出，短期金價仍受美國利率政策及地緣政治因素牽動，但若能源通膨未明顯升溫，4,000美元可望成為近期重要支撐。

聯卡中心推信用卡簽單電子化 每月減少180座101大樓高度熱感紙

聯合信用卡處理中心（下稱聯卡中心）自2023年即對刷卡機進行「信用卡存根聯列印縮短」少紙化方案，截至2026年6月，聯卡中心已完成約6萬餘台刷卡機存根聯列印長度調整，換算每月約可減少180座101大樓高度（8.1萬/公尺/月）的熱感紙使用，目前則規劃從少紙化邁向無紙化階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。