四貸同堂引關注 金管會：多重借款客戶比例僅低個位數

外界關注「四貸同堂」可能衍生信用風險。金管會表示，目前資料顯示持有多種貸款的客戶比例低，僅低個位數，評估銀行整體授信風險仍在可控範圍，金管會持續監控各銀行房貸、信貸、股票質押等成長變化與逾放比率，若異常則納入監理重點。

台股熱絡，吸引民眾錢進股市，不過近期市場傳出有投資人透過房貸、車貸、信貸、股票融資，形成「四貸同堂」現象，並潛藏信用風險。

金管會銀行局副局長王允中表示，最主要看2大指標，一是業務成長是否異常，二是風險指標有無顯著變化，持續監控各銀行房貸、信貸、股票質押等成長變化與逾放比率，若異常就會納入監理重點，採取因應措施。除了透過例行報表監控國銀貸款狀況外，也有找部分銀行了解業務。

王允中指出，本國銀行去年到今年以來逾放比在0.14%到0.16%間，沒有明顯波動，銀行整體信用風險維持在可承受的範圍內；銀行辦理個人理財性貸款還是以有擔保型貸款為大宗，衡量借款人還款能力、擔保品品質與貸後管理機制等，評估授信模式仍屬謹慎。

金管會也向部分銀行了解個人金融業務放款客戶中，有多少人同時有房貸、信貸、車貸與股票質押等4種以上貸款。

王允中指出，目前顯示持有多種貸款的客戶比例低，僅為低個位數比例，銀行也針對多重借款人、負債所得比較高的客戶，特別加強管控。

外界關注金管會實際緊盯哪些指標與業務，是否包含個人週轉金等項目，王允中並未直接說明，僅解釋個人週轉金中包含有擔保品的理財型房貸、股票質押，也包含無擔保信貸等。

至於強化風險管理機制，王允中指出，目前聯徵中心有銀行、證券、保險業資訊交流業務，但原本資料很簡單，像是負面資料交流，僅可以看到客戶「有」或是「沒有」銀行逾放，並無細節。金管會正在向銀行詢問還需要哪些資料，以進一步完善客戶風險控管，盡快有新機制，希望建立雙向交流機制。