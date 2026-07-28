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青安3.0貸款條文出爐 明訂違規處置曝光

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
財政部青年安心成家購屋優惠貸款（下稱青安貸款）3.0方案，自8月1日起實施。聯合報系資料照
財政部青年安心成家購屋優惠貸款（下稱青安貸款）3.0方案，自8月1日起實施。聯合報系資料照

行政院近日已同意財政部青年安心成家購屋優惠貸款（下稱青安貸款）3.0方案，自8月1日起實施。貸款對象及資格條件，包括利息補貼續辦、婚育家庭貸款額度由一般對象最高額度1,000萬元，增加新婚家庭額度最高1,200萬元，與育有未成年子女家庭額度最高1,500萬元、新增年齡、所得及房屋總價等申貸資格條件，並延續限貸一次規範及持續辦理跨部會資料勾稽查核未合規定案件，以確實協助無自有住宅家庭購屋安居。

財政部提醒，青安貸款購置房屋應確實符合自住使用，方得享有利息補貼相關優惠。另為協助婚育家庭申辦，倘符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒或未成年子女）之借款申辦人，於7月31日前申辦青安貸款2.0尚未撥款者，得提供證明文件，向公股銀行撤案重新申請青安貸款3.0方案，惟經選擇後不得變更。另112年8月1日以後業經公股銀行核貸青安貸款者或經農業金融機構核貸青年安居購屋優惠貸款者，不得再次申貸青安貸款3.0。

為協助民眾瞭解本貸款及查詢相關訊息，財政部國庫署網頁設置青安貸款專區（網址連結：https://www.nta.gov.tw/htmlList/71），包括貸款原則及民眾關切問題問答集，並提供公股銀行聯絡窗口服務電話，歡迎民眾參閱及諮詢，如有需要請赴公股銀行洽辦。

其中，貸款原則明訂利息優惠，轉貸之借款人及新婚家庭增加之貸款額度於婚姻關係消滅當日起不適用。另明訂違規處置：倘貸後經承辦銀行查證借款人所購置住宅非供自住使用情形或有為符合貸款資格條件，提供虛偽不實之文件者，應自事實發生日起停止利息補貼，且借款人已溢領利息補貼者，應由承辦銀行追回，並依第二點第三款切結書及銀行貸款契約相關約款，重新核定貸款條件。

青安貸款 財政部 青安3.0

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