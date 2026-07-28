嚴管四貸同堂 金管會：聯徵與證交所將雙向擴大資料交流範圍

台股投資人「跨業槓桿」風險直線上升，金管會今天首度對外正式回應將以「雙向交流」方式擴大資料交換。銀行局副局長王允中指出，為積極進行對槓桿的「跨業聯防」，已經徵詢銀行，還需要哪些資料，來更加完善的控管客戶風險，很快就有機制出來。

王允中也指出，在證交所和聯徵中心兩大中心的資料交換將是雙向的，而非單向，亦即，不只聯徵中心提供資料給券商，證交所也將提供資料讓銀行參考，可行的作法，將是透過證交所及聯徵中心兩機構作為平台，代轉資料來參考。

王允中表示，銀行局已找部分銀行來了解同時持有多種貸款（四貸同堂）客戶的比例，據銀行提供的資料，這種同時持有多種貸款的客戶數比例很低，銀行局已指示銀行，對於多重貸款的借款人，或負債比例高的借款人，要求加強信用風險審核。

銀行局持續監控國銀的個人放款辦理，在檢視例行性報表之後，已進而找業務量特別大的銀行來了解。王允中指出，銀行局會依風險指標顯著變化、業務成長是否異常兩大指標來監控銀行的股票融資、信貸、房貸等相關業務是否異常，並根據這兩大指標來採取因應措施，且銀行局也將和檢查局討論，是否採取進一步的行動（亦即金檢）。

王允中指出，目前銀行辦理投資理財，仍以房屋貸款、車貸等擔保授信為主，認為整體授信模式仍審慎，認為房貸增幅較大，比小額信貸多很多，因此銀行整體風控仍足以因應。王允中也說，若觀察銀行的消金貸款逾放比，國銀仍維持在0.14~0.16%之間，仍屬可控。

銀行局也在今日公布房貸、車貸、信貸等三大類消費性貸款業務的成長量，截至六月底的統計結果顯示，近半年來小額信貸金額成長550億，成長率7.29%，雖然比不上購屋房貸的2339億成長金額，但房貸、車貸近半年成長率分別為2.03%、2.7%，小額信貸成長率為房貸、車貸成長率的3、4倍之多，若和去年同期相較，小額信貸成長875億，成長率更高達12.12%，已是雙位數成長，並遠大於房貸、車貸分別4.35%、8.07%的年增率。

對於資訊交換方面的強化風管機制，即跨業聯防，王允中也說明，目前在聯徵中心，證券及保險業已可取得一部分的資訊交流（主要為負面資訊的揭露），現在正思考如何繼續強化，已在徵詢銀行，還需要哪些資料，來更加完善的控管客戶風險，很快就有機制出來。他說明現狀指出，若銀行想查客戶在券商的資料，目前可作到的為證交所收集到該客戶在券商體系的資料，就會透過聯徵中心來提供給發查銀行，例如違約交割的負面資料，但顯示資訊只會有「有」或「沒有」違約交割的回答，並不會揭露該客戶發生違約交割的金額或券商名稱，至於未來擴大資訊的交換方向，王允中也表示，確定會雙向交換，不會只有單向提供。

王允中也表示，銀行必須徵求客戶的同意，若客戶同意就符合個資法的規定可提供，才能把相關資料提供給券商，重點在資訊如何交換，由哪個平台來作，這也牽涉相關規定的問題，但還不致於要動到修法才能放寬資料提供的範圍。

證期局副局長黃厚銘則指出，到27日為止，融資維持率仍有175.12%，距離130%的追繳比率仍有一段距離。借券賣出的成交比率占成交值為3.8%。