亞股倒地熱錢流出 新台幣盤中重貶1.5角收32.384元

亞股今天再爆恐慌性賣壓，台股重挫2030點，創歷史第3大跌點，外資狂砍台股並匯出，拖累新台幣匯率跟著重挫，盤中大跌1.5角，在出口商積極拋匯及央行進場調節下，跌幅得以收斂，終場收32.384元，貶7.9分，台北及元太外匯市場總成交金額25.265億美元。

市場對AI投資疑慮引發晶片股拋售潮，亞股今天殺聲隆隆，韓股觸發熔斷機制，收盤重挫逾10%，日經指數收盤跌逾2500點。台股盤中狂跌2069.19點，創史上第5大單日跌點，終場收41603.36點，下跌2030.83點，為歷史第3大收盤跌點。

亞洲主要股市慘遭血洗，外資持續提款走人。三大法人今天賣超台股1169.39億元，其中外資及陸資賣超875.62億元。

熱錢洶湧流出之下，新台幣兌美元今天以32.33元開盤後迅速走弱，跌破32.4元價位，盤中最低為32.455元，重貶1.5角，不過出口商大舉拋匯，為匯價提供有力支撐，加上央行進場調節，跌幅收斂至1角以內，終場收在32.384元。

外匯交易員表示，亞股再次慘跌，外資大舉匯出，連帶新台幣匯率貶值逾1角；但適逢月底，出口商拋匯需求強勁，新台幣盤中甚至未跌破上週低點；值得注意的是，午後也有部分外資匯入，研判外資並非全面、單向撤出台灣。

另外，近期匯價多在32.2至32.5元區間震盪，市場買賣雙方皆等待適當價位出手，也使匯價走勢更顯拉鋸。

外匯交易員進一步指出，外資資金量能龐大，仍是主宰新台幣匯率方向的主要力道，而近期市場對AI投資的疑慮升溫，加上美國聯準會利率決策即將出爐，外資操作轉趨保守，整體資金流向依舊偏匯出，使新台幣短線維持偏弱格局。

儘管新台幣短線偏弱，也有外匯交易員認為續貶空間有限，一方面是貶值將加劇輸入型通膨，這非央行所樂見，預料央行將適時進場維持匯市秩序；另一方面，受惠於AI紅利，台灣出口強勁，出口商拋匯需求可望提供支撐。

根據外電報導，高盛（Goldman Sachs）於亞洲貨幣當中看好新台幣表現，認為台灣晶片出口強勁，帶來龐大貿易順差，將支撐新台幣走勢。