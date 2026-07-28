臺灣企銀推轉帳暫停鎖 打造主動式帳戶防護新機制

隨著詐騙手法日益翻新，金融安全防護需求持續提升，臺企銀（2834）精進智慧防詐機制，繼既有「夜間鎖」、「跨境鎖」及「轉帳限額鎖」三大帳戶安全防護後，即日起再推出第四項帳戶防護機制「轉帳暫停鎖」，客戶可依自身需求，自主設定暫停行動銀行與網路銀行之台幣轉帳與台灣Pay交易日期，透過「可控式風險管理」進一步提升帳戶安全與使用彈性。

臺灣企銀表示，帳戶安全不應僅仰賴交易當下的驗證，更需由客戶主動參與風險控管。無論是出國旅遊、帳戶短期無需使用或遇有疑似詐騙、個資外洩等情形，皆可即時啟用「轉帳暫停鎖」，預先限制資金流動，降低帳戶遭冒用風險，為帳戶安全建立更即時且主動的防護機制。

考量高齡者或數位操作較不熟悉族群需求，「轉帳暫停鎖」採簡單直覺操作介面，並可由家人協助共同管理帳戶安全。客戶可依需求設定最短1天、最長3個月的暫停期間，適用於行動銀行及網路銀行之臺幣約定轉帳、非約定轉帳、手機門號轉帳，以及台灣Pay掃碼與條碼付款等功能；系統亦支援同步加入行事曆提醒，兼顧安全防護與使用便利性。

臺灣企銀近年持續深化智慧防詐與數位信任治理，打造「4鎖、5防、1SIM＋AI阻詐」整合式信任防禦架構，並發展跨域聯防與主動預測雙核心防詐模式，全面強化防詐能力。