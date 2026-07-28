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法巴人壽推動高齡友善服務 同理與透明落實公平待客

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
法巴人壽推動高齡友善服務，透過治理升級、銷售流程把關、易讀資訊設計及無障礙服務落實公平待客。圖／法巴人壽提供
法巴人壽推動高齡友善服務，透過治理升級、銷售流程把關、易讀資訊設計及無障礙服務落實公平待客。圖／法巴人壽提供

台灣高齡化趨勢加速，法國巴黎人壽將高齡友善視為公平待客的核心實踐，從商品說明、投保流程到金融安全提醒，持續以更清楚、易懂且容易獲得的方式協助高齡客戶掌握自身權益。

法巴人壽總經理黃宥甄表示，希望透過更細緻的流程設計與更有同理心的服務，降低高齡客戶理解資訊與使用服務的門檻，協助客戶在充分理解的基礎上做出適合自己的決定。

在治理機制上，法巴人壽於2025年正式將「公平待客落實督導委員會」編制提升至專責督導單位，直接隸屬總經理室，由高階管理層領軍，透過指標監控與跨部門協作，檢視商品設計、資訊揭露、銷售流程、客戶服務與風險管理等面向，將高齡客戶保護落實於保險服務全流程。

在投保與銷售流程上，法巴人壽針對高齡客戶導入銷售錄音提示、高齡投保評估量表及關懷電訪等多重把關機制，更於免付費客服專線設置高齡優先進線及專人服務，協助客戶理解商品特性、費用結構與相關風險，確認投保決策符合自身需求與真實意願，同時以口語化、易讀化方式優化資訊揭露，降低因專業術語或文件篇幅造成的理解落差，2025年度服務約750位高齡或身心障礙客戶。

為提升資訊取得便利性，法巴人壽從閱讀、聽覺與數位使用情境出發，於商品簡介中用放大字體、圖示、情境說明及QR Code呈現關鍵內容，並推出商品有聲書、文字朗讀功能、多語言文宣、手語影片及無障礙網頁設計，協助高齡者、視力或聽力不便者及新住民更容易理解商品內容與重要權益。

在金融安全與防詐方面，法巴人壽也積極推廣「指定聯絡人」制度。

法國 巴黎 同理心

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