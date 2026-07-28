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LINE Bank宣布綁定虛擬資產買賣平台 下單授權「自動扣款」上線

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

持續推動創新金融服務，LINE Bank（連線商業銀行）28日宣布，攜手MaiCoin數位資產買賣平台，提供虛擬貨幣下單時的LINE Bank主帳戶「自動扣款」服務。服務上線後，只要在購買虛擬貨幣前先完成LINE Bank帳戶綁定MaiCoin平台，在MaiCoin平台下單流程中選擇「LINE Bank扣款」，無須另外轉帳或預存，就能完成交易。

隨著《虛擬資產服務法》專法三讀通過，台灣正式建立虛擬資產監理框架。在此監理方向下，LINE Bank與MaiCoin雙方也承諾合作服務開展建立在一套更全面的「反詐騙、反洗錢」聯防通報機制之上。舉例而言，針對異常或經165通報認定為高風險客戶的帳戶，將進一步調查帳戶異常情形，必要時停止該客戶授權扣款服務。LINE Bank強調，堅守維護產業長足發展，致力成為虛擬資產友善金融平台，盡心打造一個值得客戶信賴的金融環境，是合作服務的最高準則，期待盡心守護民眾帳戶與資產安全，亦維護金融機構與虛擬資產產業長足發展。

LINE Bank總經理黃以孟表示，台灣市占第一的純網銀LINE Bank，開業迄今僅五年時間，在 LINE 生態圈 2,100 萬月活躍用戶基礎之上，已有超過230萬客戶使用便利金融服務。未來也將持續以開放平台方式與更多虛擬資產服務業者合作。

LINE Bank連線商業銀行 金融機構 虛擬貨幣

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