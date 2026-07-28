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中國信託攜手仁寶 導入員工持股信託
中國信託協助仁寶電腦（2324）建構企業與員工共享成長機制。仁寶自2026年7月正式啟動「員工福利持股信託制度」。透過員工自提、公司依制度同步提存等額獎勵金的方式，鼓勵員工參與企業長期發展，共享經營成果，進一步強化員工財務福祉，打造企業與人才共好的永續發展模式。
中國信託商業銀行，長期深耕員工福利信託與資產管理領域，具備豐富實績與制度規劃經驗。仁寶透過中國信託專業且成熟的服務體系，為員工提供更安全、透明且穩健的資產管理環境，提升整體制度的信賴度與執行效益。
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