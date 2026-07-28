中國信託攜手仁寶 導入員工持股信託

美國銀行（Bank of America）最新7月全球基金經理人調查顯示，全球投資人風險偏好明顯升溫，但市場對AI題材過熱的疑慮也同步攀升。調查顯示，82%的經理人認為做多半導體交易已過度擁擠，另外也有約45%的經理人認為AI存在泡沫，並首度超越「第二波通膨」的26%，成為全球基金經理人眼中最大的尾端風險。

2026-07-28 11:52