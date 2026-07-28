海外獲利結構大轉彎 跨國企業客群與跨境金融需求增

全球供應鏈重組不僅帶動國銀的海外分行獲利提升，也讓業務型態和收入來源出現轉變。國銀指出，相較於過去以台商授信為主，近年服務對象擴大至跨國企業與在地企業，收入來源也從過往仰賴利息收入，進一步擴展至跨境資金調度與、融資等跨境業務串聯，以及外匯避險、現金管理等多元金融服務。

國泰世華銀行表示，近年海外客群結構持續多元化，目前仍以企業金融為主要業務基礎，但服務對象已涵蓋台商、跨境營運需求的企業集團及具實質營運基礎的在地企業。隨著企業布局從單一市場轉向區域化發展，過去以授信為主的金融需求，擴展至跨境資金調度、貿易融資、外匯避險及現金管理需求增加，帶動交易銀行（Transaction Banking）相關業務及手續費收入穩定成長。

台北富邦銀行表示，近年區域經濟成長帶動企業融資需求增加，同時在掌握台商客群海外布局及供應鏈移轉所衍生的金融商機之下，逐步拓展海外多元化的跨境金融服務與收益來源；中信銀行指出，受地緣政治及產業鏈重組影響，高科技及電子製造供應鏈持續向東南亞及印度布局，海外據點各自深耕目標族群，像是新加坡持續拓展大型企業客戶，泰國及印度的台商業務維持穩健成長，並透過跨境業務串聯各地據點，提升區域金融服務能力。

玉山銀行認為，美國是重要金融市場，新加坡及日本為國際金融中心，因大型聯貸案件來源多，加上AI半導體供應鏈投資需求持續擴大，帶動企業融資商機，海外客群除了台商外，也涵蓋跨國大型企業及當地企業。

除傳統企業金融外，銀行近年也積極發展非利息收入來源。國泰世華銀近年持續布局聯貸主辦、策略性參貸、綠能專案融資及永續金融，同時拓展越南數位消費金融市場，透過數位借貸平台與異業合作建立新的成長動能，降低收益過度依賴利差收入，對下半年新南向市場仍審慎樂觀看待。