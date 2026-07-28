國銀搶攻美、日、新南向商機 供應鏈重組帶動海外獲利雙位數成長

受惠於全球供應鏈重組、台商海外布局深化及高科技半導體聚落移轉，國銀海外分行今年上半年獲利表現亮眼，占銀行整體比重普遍突破兩至三成，部分銀行海外分行獲利更呈現雙位數、甚至倍數成長。為搶攻供應鏈與在地融資商機，中信銀、玉山銀、國泰世華銀、北富銀及台新銀等主要國銀，將陸續拓展海外據點或進行升級，重點鎖定美國、日本及新南向市場。

根據金管會統計，今年第1季國銀海外分行獲利以美國、新加坡及日本等地成長顯著，新南向市場獲利更續創歷年同期新高。玉山銀行指出，首季獲利年成長12%，目前海外獲利已占銀行整體獲利近三成，為台資銀行海外分行獲利亞軍，預估下半年仍可維持穩定的成長。

其他國銀海外分行獲利在今年上半年的表現上，中信銀行海外獲利占整體獲利超過三成，光是首季獲利占比就超越去年同期、年成長一成以上，主要受惠於長期深耕海外市場及掌握供應鏈移轉趨勢；台新銀行上半年海外分行獲利更年增115.56%，占整體銀行獲利22.2%，預期下半年仍有望優於上半年。

觀察國銀下半年起至明年的海外據點擴張，高度緊扣台商高科技與電子製造業的海外延伸路徑，多集中在美國、日本與新南向市場。國泰世華銀行指出，下半年海外布局以持續完善亞洲區域網絡和提升海外據點經營效益為核心，因應日本為亞洲重要經貿樞紐，正積極推動設立東京分行，新加坡和新南向市場以深化既有據點經營為主，美國市場則將納入整體海外發展策略評估，作為海外發展規劃的參考。

台北富邦銀行表示，東京分行已於今年5月開業，澳洲雪梨分行以取得當地主管機關核准，預計第3季開業，至於新加坡分行則是東南亞與印度市場的重要樞紐，並由越南分行深耕中南半島市場。

中信銀行積極推進北美與日本布局，美國子行規劃增設美國亞利桑那州鳳凰城分行、加州洛杉磯也預計設立分行，以及德州休士頓代表人辦事處，日本則鎖定半導體重鎮九州，規劃設立福岡辦事處，以及東京之星子行將熊本辦事處升格為分行。

玉山銀行表示，目前在海外11國已設有35個據點，日本大阪出張所預計今年9月開業，印度孟買分行明年初開業，明年第2季加拿大多倫多分行加入後，將擴增至13國、38個據點。

台新銀行目前積極辦理菲律賓馬尼拉辦事處申設，並已啟動美國和印度等設點評估，盼能強化海外據點串聯與跨境服務整合。

展望今年下半年海外獲利，國銀認為，隨著持續推進海外布局，以及存款、放款規模持續擴大，下半年海外分行獲利展望維持審慎樂觀。