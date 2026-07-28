快訊

颱風白海豚升級中颱 最新路徑出爐

中和媳婦命案解剖結果出爐 全身30至40處刀傷、頸部幾近遭砍斷

進入流行期！新冠疫情「暴增117.4%」 上周門急診逾1萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

安泰銀行獨立董事走進第一線 實地體驗無障礙服務使用者與員工回饋

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
安泰銀行獨立董事呂政璋（右二）與安泰銀行人資暨永續長蔡昱祺（右一）與輪椅使用者實際體驗輔助螢幕（容膝式）自動櫃員機及相關無障礙設施。安泰銀行／提供
安泰銀行獨立董事呂政璋（右二）與安泰銀行人資暨永續長蔡昱祺（右一）與輪椅使用者實際體驗輔助螢幕（容膝式）自動櫃員機及相關無障礙設施。安泰銀行／提供

為持續落實公平待客原則，並深化董事會對金融友善服務的監督職能，安泰銀行獨立董事呂政璋日前親自前往台中分行，與輪椅使用者共同實地體驗無障礙設施，並參與分行客訴案例座談會。藉由「實地體驗」 與傾聽使用者及第一線員工的真實回饋，將公平待客理念落實於公司治理，持續提升金融服務品質。

安泰銀行表示，去年董事長邀請輪椅使用者共同體驗豐原分行無障礙設施時即強調，金融友善的推動，不應只以「符合法規」為目標，更重要的是要確認各項服務是否真正符合使用者需求。透過真實體驗與使用者直接交流，進而發現制度、流程及設備在實際使用上的改善空間，作為持續精進服務的重要依據。隨著台灣邁入超高齡社會，無障礙設施已不再只是身心障礙者的需求，高齡長者在行動、視力及數位操作等面向，同樣需要更友善且易於使用的金融環境。

為此，日前呂政璋也特別走入第一線，希望董事會除了監督業務推動情形外，更能透過走入服務現場，從使用者角度了解金融服務的真實需求，並同步傾聽第一線員工的實務經驗，讓公司治理與公平待客原則緊密結合。

本次訪視行程中由輪椅使用者實際體驗分行動線、無障礙服務櫃檯、輔助螢幕（容膝式）自動櫃員機及相關無障礙設施，並分享使用感受與改善建議。同時呂政璋亦參與中區分行客訴案例座談會，深入了解客戶意見形成原因、改善措施及追蹤機制。藉由結合使用者體驗與第一線實務分享，董事會得以從不同面向掌握客戶需求。

安泰銀行表示，客戶的真實感受是持續改善服務的基石，董事會親身參與第一線服務體驗及客戶意見交流，更展現公司治理對公平待客的高度重視。未來將持續透過董事會實地參與、使用者體驗及意見回饋等多元方式，精進金融友善措施，打造兼具包容性、可近性與有溫度的金融服務環境。

安泰銀行獨立董事呂政璋（左五）親訪分行，將公平待客理念落實於公司治理，持續提升金融服務品質。安泰銀行／提供
安泰銀行獨立董事呂政璋（左五）親訪分行，將公平待客理念落實於公司治理，持續提升金融服務品質。安泰銀行／提供

安泰銀行 呂政璋 台中

延伸閱讀

看電影只能坐第一排 輪椅族嘆脖子痠整場：是在服務還是為難

MaiCoin 交易平台開放 LINE Bank 自動扣款 推限時優惠 MAX Token回饋

國泰證 AI服務升級

國泰世華CUBE卡友敲碗的「固定權益」來了 另首推滿額兌換權益套餐

相關新聞

金價跌破4,100美元 國銀這樣看金價走勢

國際金價近期高檔震盪，28日每英兩約在4,050美元左右震盪，截至午間下跌0.68%，近幾個交易日在4,000美元附近整理。本國銀行分析指出，短期金價仍受美國利率政策及地緣政治因素牽動，但若能源通膨未明顯升溫，4,000美元可望成為近期重要支撐。

聯卡中心推信用卡簽單電子化 每月減少180座101大樓高度熱感紙

聯合信用卡處理中心（下稱聯卡中心）自2023年即對刷卡機進行「信用卡存根聯列印縮短」少紙化方案，截至2026年6月，聯卡中心已完成約6萬餘台刷卡機存根聯列印長度調整，換算每月約可減少180座101大樓高度（8.1萬/公尺/月）的熱感紙使用，目前則規劃從少紙化邁向無紙化階段。

美銀最新調查：45%經理人喊「AI 泡沫」成風險！摩根急拋應對策略

美國銀行（Bank of America）最新7月全球基金經理人調查顯示，全球投資人風險偏好明顯升溫，但市場對AI題材過熱的疑慮也同步攀升。調查顯示，82%的經理人認為做多半導體交易已過度擁擠，另外也有約45%的經理人認為AI存在泡沫，並首度超越「第二波通膨」的26%，成為全球基金經理人眼中最大的尾端風險。

美元指數有撐 新台幣早盤一度重貶1.5角

外匯市場聚焦本週聯準會利率決議、美國第2季GDP及核心PCE通膨數據，在美國經濟仍具韌性及市場對聯準會升息預期升溫帶動下，美元獲得支撐。美元指數持續在101之上。

中東空襲引爆通膨怪獸？全球新興市場基金近周吸金19.2億美元居冠

中東地緣政治風險升溫，再度牽動市場對通膨與利率走向的關注，資金流向也出現變化。根據EPFR統計，截至2026年7月22日止近一周（7月16日至7月22日），全球股票型基金資金流向顯示，全球新興市場股票基金轉為淨流入，並以19.29億美元居各類市場之冠。

新台幣貶逾1角失守32.4元 台股同步走弱 外資真跑了？

股匯雙殺，新幣兌美元早盤直接摜破32.4元，來到32.454元，貶值1.49角，加權指數同步下跌近2000點，市場人士透漏，外資匯出跡象越來越濃，台股恐怕面臨壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。