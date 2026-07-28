安泰銀行獨立董事走進第一線 實地體驗無障礙服務使用者與員工回饋

為持續落實公平待客原則，並深化董事會對金融友善服務的監督職能，安泰銀行獨立董事呂政璋日前親自前往台中分行，與輪椅使用者共同實地體驗無障礙設施，並參與分行客訴案例座談會。藉由「實地體驗」 與傾聽使用者及第一線員工的真實回饋，將公平待客理念落實於公司治理，持續提升金融服務品質。

安泰銀行表示，去年董事長邀請輪椅使用者共同體驗豐原分行無障礙設施時即強調，金融友善的推動，不應只以「符合法規」為目標，更重要的是要確認各項服務是否真正符合使用者需求。透過真實體驗與使用者直接交流，進而發現制度、流程及設備在實際使用上的改善空間，作為持續精進服務的重要依據。隨著台灣邁入超高齡社會，無障礙設施已不再只是身心障礙者的需求，高齡長者在行動、視力及數位操作等面向，同樣需要更友善且易於使用的金融環境。

為此，日前呂政璋也特別走入第一線，希望董事會除了監督業務推動情形外，更能透過走入服務現場，從使用者角度了解金融服務的真實需求，並同步傾聽第一線員工的實務經驗，讓公司治理與公平待客原則緊密結合。

本次訪視行程中由輪椅使用者實際體驗分行動線、無障礙服務櫃檯、輔助螢幕（容膝式）自動櫃員機及相關無障礙設施，並分享使用感受與改善建議。同時呂政璋亦參與中區分行客訴案例座談會，深入了解客戶意見形成原因、改善措施及追蹤機制。藉由結合使用者體驗與第一線實務分享，董事會得以從不同面向掌握客戶需求。

安泰銀行表示，客戶的真實感受是持續改善服務的基石，董事會親身參與第一線服務體驗及客戶意見交流，更展現公司治理對公平待客的高度重視。未來將持續透過董事會實地參與、使用者體驗及意見回饋等多元方式，精進金融友善措施，打造兼具包容性、可近性與有溫度的金融服務環境。