MaiCoin 交易平台開放 LINE Bank 自動扣款 推限時優惠 MAX Token回饋

MaiCoin集團旗下MaiCoin數位資產買賣平台近期開放LINE Bank（連線商業銀行）授權自動扣款服務，提供用戶更多元的買幣方式，完成帳戶綁定後直接透過LINE Bank帳戶扣款，即可完成買幣付款，配合新服務開放，MaiCoin平台推出限時回饋活動，新用戶於活動期間完成指定任務，即可獲得等值新台幣150元之MAX Token，交易單筆滿千扣款最高再享10% MAX Token回饋。

配合 LINE Bank 授權自動扣款服務開放，MaiCoin平台於7月27日至 8月31日期間推出回饋活動，新用戶使用邀請碼LINEBank至MaiCoin平台註冊並完成Lv.2身分驗證，即可獲得等值新台幣150元MAX Token；另外，前1,000名於指定時間內使用LINE Bank授權自動扣款購買任一虛擬貨幣，且單筆交易滿新台幣1,000元者，還可再享等值新台幣100元MAX Token回饋，每位用戶限領一次，即刻體驗更便利的虛擬資產交易服務。

數位金融服務已逐漸成為民眾日常生活的一部分，促使消費者對交易便利性及支付體驗的期待持續提升，為提供更符合現代大眾使用習慣的交易之方式，MaiCoin 平台近期開放台灣市占第一的純網銀 LINE Bank 帳戶授權自動扣款服務，用戶完成一次性帳戶授權後，即可於 MaiCoin 平台購買虛擬貨幣時直接由 LINE Bank 扣款，免除每次轉帳流程，無需額外支付手續費，提供用戶更順暢、低門檻之交易體驗。

MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉表示：MaiCoin 集團致力於推動虛擬資產主流化，我們相信，無論是數位金融或虛擬資產的發展，都應建立在安全、合規及便利的基礎上，讓更多民眾能以熟悉且易用的方式安心接觸創新金融服務，而此次 MaiCoin 平台開放 LINE Bank 帳戶授權自動扣款功能，正是基於雙方對提升數位金融服務可近性與使用便利性的共同理念。未來，我們也將持續在合規前提下，優化服務體驗，降低民眾接觸之門檻，讓虛擬資產逐步融入更多人的生活之中。

LINE Bank 總經理黃以孟表示：台灣市占第一的純網銀LINE Bank，開業迄今僅五年時間，在LINE生態圈 2,100 萬月活躍用戶基礎之上，已有超過230萬客戶使用便利金融服務。本次與國內首屈一指的數位資產買賣平台 MaiCoin攜手合作，在追求合規的基礎上，替客戶開拓多元豐富的金融服務場景，彰顯LINE Bank 作為金融「平台」價值，亦將理財生活「化繁為簡」。