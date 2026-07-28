富達：AI 浪潮可能改變未來十年的利率格局 貨幣政策空間可能受限

市場普遍認為，AI 帶來的生產力提升有助於壓抑通貨膨脹，進而創造更多降息空間。不過，富達國際指出，AI 對利率的影響並非單純的通貨緊縮。除了提升生產效率外，AI 也將帶動資料中心、晶片、電網及軟體基礎建設等龐大投資需求，推升資金需求與經濟潛在成長率，進而提高均衡實質利率。

在AI時代，長期利率可能高於過去十年。富達總體經濟團隊認為，AI 帶來的生產力提升與投資需求，將使未來十年全球利率呈現中性至略為上升趨勢，意味整體利率可能高於疫情前的超低利率環境。

富達分析，對央行而言，即使通膨逐步回落，降息幅度與速度也未必如過去數次循環顯著；對投資人而言，較高的利率水準可能成為新常態，資產配置也需更重視能受惠於 AI 資本支出與經濟成長的投資機會。

展望後市，富達指出，市場仍面臨地緣政治升溫及通膨回升等風險，但企業獲利基本面仍支撐市場。AI 仍是全球股市最重要的長期成長主題，但投資邏輯已逐步從題材驅動轉向獲利回報，未來投資機會將更集中於具有獲利成長的企業。

由於利率未必重返超低檔，貨幣政策空間可能受限。因此，在投資配置上，富達建議以基本面穩健的優質企業為核心，搭配具收益特性的全球股息策略與優質債券，透過多元區域與產業布局，在控制波動的同時掌握長期成長機會。