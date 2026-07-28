市場震盪加劇 關注超級央行周與超級財報周

富蘭克林投顧指出，面臨中東局勢反覆多變、半導體股票資金去槓桿、AI發展疑慮等挑戰，全球股市自6月高檔拉回、7月以來財報出爐後震盪加劇。本周超級央行及超級財報周登場，投資人將以放大鏡檢視聯準會（Fed）政策指引，以及科技巨頭財報對於AI 投資能否轉化為更具體的營收與獲利成長，短線利多或利空消息將持續放大市場波動。

面臨全球央行貨幣政策趨緊、市場利率偏上行的投資環境，高評級債承壓較重。富蘭克林投顧建議，保守穩健型投資人宜跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會；偏積極投資人可透過新興市場平衡型基金，參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

今年上半年，許多股市累積漲幅已大。富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，第3季向來是股市傳統淡季，但股市短線震盪並未改變AI趨動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機。

富蘭克林投顧指出，看好AI生態系擴張（科技/亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並酌量搭配黃金及貴金屬產業型基金，採取定期定額或逢震盪加碼策略，預先卡位利空散去後的回升行情。