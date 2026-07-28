惠譽：經濟韌性支撐台灣民營銀行業評等 下行風險有限

惠譽信評預期，台灣民營銀行的評等將大致維持穩定，主要受惠於具韌性的經營環境、穩健的財務表現，以及充足的資本與流動性。半導體及人工智慧相關產品的強勁需求，應可支撐台灣經濟，並維持「a」/穩定的經營環境分數及銀行的穩定評等。

併購活動正為部分發行人帶來正向動能。惠譽於2026年5月將台新國際商業銀行、永豐商業銀行及永豐金融控股股份有限公司（評等皆為「BBB+」）的評等展望由「穩定」調整為「正向」，反映了惠譽預期在規劃中的合併完成後，其業務擴張及獲利能力將有所提升。惠譽認為，除非台灣的出口面臨全球需求轉弱，導致嚴重且持續的經濟下行，進而使銀行財務狀況明顯惡化，否則銀行評等的下行風險有限。

儘管台灣主要的貿易夥伴美國及中國大陸的經濟成長有所放緩，台灣的經營環境仍受惠於強勁的外部需求。惠譽已將台灣2026年GDP成長率預測由6.9%上調至9.4%，並將2027年的預測由4.0%上調至4.8%。惟經營環境分數仍受到銀行業高度分散的限制，這使得銀行難以大幅改善財務表現。然而，若經濟韌性持續增強且地緣政治緊張局勢緩解，該分數仍有上升空間。

惠譽預期，銀行的資產品質、核心獲利能力、資本水準及流動性將維持穩定。資產品質可望持續受益於適度的貸款成數、低失業率、人均GDP上升及主管機關的監督。獲利成長則受惠於穩健的放款成長、較高的手續費收入及溫和的信用成本。受評的民營銀行應可維持充足的資本水準與穩定的流動性，主要反映其內部資本累積能力及整體市場流動性充裕。