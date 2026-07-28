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金價跌破4,100美元 國銀這樣看金價走勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國際金價近期高檔震盪，28日每英兩約在4,050美元左右震盪，截至午間下跌0.68%，近幾個交易日在4,000美元附近整理。本國銀行分析指出，短期金價仍受美國利率政策及地緣政治因素牽動，但若能源通膨未明顯升溫，4,000美元可望成為近期重要支撐。

國銀表示，近期美國核心通膨自高點回落，但經濟成長與就業市場仍具韌性，市場對聯準會年底前升息1至2碼的預期並未明顯改變，金價近期在回測4,000美元後出現逢低買盤，但仍須持續關注美伊衝突發展及其對能源價格的影響。

展望中長期，國銀認為，黃金牛市仍具基本面支撐，包括地緣政治風險升高、美國債務壓力，以及全球央行持續增加黃金儲備。另一方面，受礦藏枯竭和老舊礦場關閉等因素影響，未來黃金供給可能逐年減少，有助支撐金價長期走勢。

金價 通膨 聯準會

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