聯卡中心推信用卡簽單電子化 每月減少180座101大樓高度熱感紙

聯合信用卡處理中心（下稱聯卡中心）自2023年即對刷卡機進行「信用卡存根聯列印縮短」少紙化方案，截至2026年6月，聯卡中心已完成約6萬餘台刷卡機存根聯列印長度調整，換算每月約可減少180座101大樓高度（8.1萬/公尺/月）的熱感紙使用，目前則規劃從少紙化邁向無紙化階段。

依照聯卡中心信用卡簽帳單無紙化規畫，特約商店刷卡機完成交易後，可採以無紙化方式提供持卡人刷卡存根聯，持卡人只需使用手機掃描，即可連結聯卡中心持卡人帳單查詢系統，完整保留該交易有關消費特店名稱、卡別、交易日期、金額、授權資訊內容，與原紙本化呈現方式一致的電子化簽帳單，並採用安全機制保護交易資訊，讓持卡人在交易之餘也能安心使用立即查看或保存交易紀錄，享受更便利、更環保支付體驗與購物環境。

然而，隨著信用卡交易量持續成長，對於交易後提供持卡人對帳作業仍使用紙本列印存根聯，除造成紙張資源使用等碳排等議題外，也無法解決消費者不小心遺失所產生保存問題，聯卡中心乃規劃從少紙化階段朝無紙化階段持續邁進。

聯卡中心董事長桂先農表示，聯卡中心屬公益性財團法人，有助於環保便民的事情，都是聯卡中心的公益責任，要積極推動。聯卡中心未來推動刷卡機服務升級，將規劃併同新簽約特店裝機時一併提供，另就流通在外的既有約10萬餘台刷卡機，將階段性完成特店教育訓練後，依特店需求逐步上線；上線初期，如以每月預估減少50萬筆紙本帳單列印使用，依財政部減碳計算器（A4=0.00616kg CO2e）換算每月可減少碳排量185公斤，顯示信用卡簽帳單電子化措施，有助於產生特約商店、持卡人及環境保護三方共贏效益。

為鼓勵該中心特約商店與消費者共同參與此環保便民活動，聯卡中心將於2026年第四季推出獎勵配套，藉由獎勵特約商店方式協助引導持卡人採無紙化方式留存交易存根聯。展望未來，聯卡中心將結合智能發展與永續經營理念，持續推動、整合各項支付服務，並呼籲消費者與特約商店及支付產業合作夥伴，一同參與建構更便捷、更安全、更友善、更環保的支付環境。