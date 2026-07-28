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美銀最新調查：45%經理人喊「AI 泡沫」成風險！摩根急拋應對策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股各主要指數自5月29至7月24日漲跌幅比較。資料來源：彭博資訊，台灣證交所
台股各主要指數自5月29至7月24日漲跌幅比較。資料來源：彭博資訊，台灣證交所

美國銀行（Bank of America）最新7月全球基金經理人調查顯示，全球投資人風險偏好明顯升溫，但市場對AI題材過熱的疑慮也同步攀升。調查顯示，82%的經理人認為做多半導體交易已過度擁擠，另外也有約45%的經理人認為AI存在泡沫，並首度超越「第二波通膨」的26%，成為全球基金經理人眼中最大的尾端風險。

摩根資產管理指出，這份調查顯示AI投資熱潮雖然推升了市場，但也開始引發機構投資人對估值與資金擁擠度的警戒，此時更需要仰賴主動管理與分散選股。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，在這份報告中，詢問經理人對尾端風險的排名，7月最新資料顯示，45%經理人認為AI泡沫是最大風險，相較6月該比重僅28%，顯然明顯增加。反觀經理人對第二波通膨的擔憂，7月時為26%，較6月的34%下降不少。

雖然對AI泡沫的擔憂明顯提高，但全球半導體多頭交易仍被82%的受訪經理人視為最擁擠交易，遠高於「做多Magnificent 7」的7%與「做多美元」的4%。這反映市場對AI長期成長趨勢仍具信心，但擔憂AI過熱的矛盾心態，也讓短線資金集中度與評價壓力，成為後續波動的關鍵觀察指標。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，從6月以來到7/24當天，在台灣加權股價指數裡面，要以金融保險的17.29%表現最佳，至於在4~5月間大幅領漲的半導體、電腦周邊設備、通信網路與電子零組件等指數，在同期則分別下跌2.91%、0.94%、4.98%與16.2%，可見市場對於一些熱門的題材股，確實出現一定程度的估值修正。

戴馨玲表示，在同一段期間，00401A的表現相對抗跌，關鍵就在前十大股中有部分的金融股，可以分散電子股下跌的壓力，此外，由於00401A也具備掩護性買權的設計，所以在大盤震盪期間，透過掩護性買權所得到的權利金收益，也收到了對沖風險的功效，可見在半導體交易已過度擁擠的情況下，選股上應避免選股過度集中，若再搭配掩護性買權的設計，確實可以在震盪中收到對沖風險的效果。

摩根投信補充，從美銀美林的調查中也可看出有淨21%的受訪者預期未來12個月全球經濟將轉強，創今年2月以來最高水準。資產配置方面，全球股票淨加碼比例升至42%，美國股票的淨加碼比例也升至24%；更特別的是，歐元區股票也由6月淨低配15%，轉為7月淨加碼2%，日本股票也由6月的淨低配5%，轉為淨加碼3%。顯示部分資金正回流已開發市場。

經理人調查風險排名。資料來源：Bank of America Global Fund Manager Survey；統計至2026/7/16
經理人調查風險排名。資料來源：Bank of America Global Fund Manager Survey；統計至2026/7/16

摩根 通膨 半導體

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