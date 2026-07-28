LINE Pay Money 帳戶連結新增臺灣銀行 完整串聯八大公股行庫

LINE Pay（7722）LINE Pay Money持續擴展電子支付服務版圖，28日起宣布新增支援臺灣銀行帳戶連結功能，正式完整串聯八大公股行庫及中華郵政，提供用戶更完整、多元的帳戶連結選擇，讓儲值、好友轉帳、生活繳費及乘車等各項服務更加便利。

臺灣銀行加入後，LINE Pay Money可連結帳戶儲值之金融機構達23家，完整涵蓋臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行等八大公股行庫以及中華郵政，讓更多用戶可直接綁定平時慣用的金融帳戶，享受更便利、安全的電子支付體驗。

隨著服務持續普及，LINE Pay Money交易規模亦維持穩健。好友間轉帳服務深受用戶青睞，6月單月轉帳金額維持98.5億元規模，交易額亦維持103億元熱絡水準，無論聚餐分帳、旅遊付款、家庭生活費或朋友間轉帳，都能透過LINE Pay Money快速完成。

暑假正值聚餐、出遊旺季，LINE Pay Money提供便利的好友轉帳、分帳功能，即日起至9月30日前，用戶推薦好友加入LINE Pay Money並完成開通，推薦人即可獲得LINE POINTS 50點，受推薦好友則可獲得LINE Pay 50元優惠券一張，與親友一起享受更輕鬆的無現金支付生活。

便利的LINE Pay Money乘車碼亦持續優化使用體驗，於LINE Pay首頁新增乘車碼快速開啟功能，用戶於首頁入口下方綠色捷徑即可直接點選「乘車碼」一鍵開啟，省去切換頁面的操作；或用戶也可設定LINE Pay App小工具，將乘車碼開啟捷徑放在桌面上，讓通勤、出遊搭乘大眾運輸更加順暢。