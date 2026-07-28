快訊

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

33名台人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」 中國籍主嫌在逃

「隱形陷阱」抓AI作弊！題目複製貼上 9成學生沒做1事被抓包

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE Pay Money 帳戶連結新增臺灣銀行 完整串聯八大公股行庫

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay（7722）LINE Pay Money持續擴展電子支付服務版圖，28日起宣布新增支援臺灣銀行帳戶連結功能，正式完整串聯八大公股行庫及中華郵政，提供用戶更完整、多元的帳戶連結選擇，讓儲值、好友轉帳、生活繳費及乘車等各項服務更加便利。

臺灣銀行加入後，LINE Pay Money可連結帳戶儲值之金融機構達23家，完整涵蓋臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行等八大公股行庫以及中華郵政，讓更多用戶可直接綁定平時慣用的金融帳戶，享受更便利、安全的電子支付體驗。

隨著服務持續普及，LINE Pay Money交易規模亦維持穩健。好友間轉帳服務深受用戶青睞，6月單月轉帳金額維持98.5億元規模，交易額亦維持103億元熱絡水準，無論聚餐分帳、旅遊付款、家庭生活費或朋友間轉帳，都能透過LINE Pay Money快速完成。

暑假正值聚餐、出遊旺季，LINE Pay Money提供便利的好友轉帳、分帳功能，即日起至9月30日前，用戶推薦好友加入LINE Pay Money並完成開通，推薦人即可獲得LINE POINTS 50點，受推薦好友則可獲得LINE Pay 50元優惠券一張，與親友一起享受更輕鬆的無現金支付生活。

便利的LINE Pay Money乘車碼亦持續優化使用體驗，於LINE Pay首頁新增乘車碼快速開啟功能，用戶於首頁入口下方綠色捷徑即可直接點選「乘車碼」一鍵開啟，省去切換頁面的操作；或用戶也可設定LINE Pay App小工具，將乘車碼開啟捷徑放在桌面上，讓通勤、出遊搭乘大眾運輸更加順暢。

臺灣銀行 中華郵政 華南銀行

延伸閱讀

icash Pay 拓展支付據點 萬家福、樂家康、Mia C'bon 正式上線

結帳講「阿噗嚕呸」日本店員全聽嘸？ 台日極大差異曝光

詐團滲透！Threads詐騙氾濫 假徵才最多

臺銀上學期就學貸款即將開辦、利率再調降至0.775% 青年還款負擔減輕

相關新聞

金價跌破4,100美元 國銀這樣看金價走勢

國際金價近期高檔震盪，28日每英兩約在4,050美元左右震盪，截至午間下跌0.68%，近幾個交易日在4,000美元附近整理。本國銀行分析指出，短期金價仍受美國利率政策及地緣政治因素牽動，但若能源通膨未明顯升溫，4,000美元可望成為近期重要支撐。

聯卡中心推信用卡簽單電子化 每月減少180座101大樓高度熱感紙

聯合信用卡處理中心（下稱聯卡中心）自2023年即對刷卡機進行「信用卡存根聯列印縮短」少紙化方案，截至2026年6月，聯卡中心已完成約6萬餘台刷卡機存根聯列印長度調整，換算每月約可減少180座101大樓高度（8.1萬/公尺/月）的熱感紙使用，目前則規劃從少紙化邁向無紙化階段。

美銀最新調查：45%經理人喊「AI 泡沫」成風險！摩根急拋應對策略

美國銀行（Bank of America）最新7月全球基金經理人調查顯示，全球投資人風險偏好明顯升溫，但市場對AI題材過熱的疑慮也同步攀升。調查顯示，82%的經理人認為做多半導體交易已過度擁擠，另外也有約45%的經理人認為AI存在泡沫，並首度超越「第二波通膨」的26%，成為全球基金經理人眼中最大的尾端風險。

美元指數有撐 新台幣早盤一度重貶1.5角

外匯市場聚焦本週聯準會利率決議、美國第2季GDP及核心PCE通膨數據，在美國經濟仍具韌性及市場對聯準會升息預期升溫帶動下，美元獲得支撐。美元指數持續在101之上。

中東空襲引爆通膨怪獸？全球新興市場基金近周吸金19.2億美元居冠

中東地緣政治風險升溫，再度牽動市場對通膨與利率走向的關注，資金流向也出現變化。根據EPFR統計，截至2026年7月22日止近一周（7月16日至7月22日），全球股票型基金資金流向顯示，全球新興市場股票基金轉為淨流入，並以19.29億美元居各類市場之冠。

新台幣貶逾1角失守32.4元 台股同步走弱 外資真跑了？

股匯雙殺，新幣兌美元早盤直接摜破32.4元，來到32.454元，貶值1.49角，加權指數同步下跌近2000點，市場人士透漏，外資匯出跡象越來越濃，台股恐怕面臨壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。