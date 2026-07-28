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中東空襲引爆通膨怪獸？全球新興市場基金近周吸金19.2億美元居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中東地緣政治風險升溫，再度牽動市場對通膨與利率走向的關注，資金流向也出現變化。根據EPFR統計，截至2026年7月22日止近一周（7月16日至7月22日），全球股票型基金資金流向顯示，全球新興市場股票基金轉為淨流入，並以19.29億美元居各類市場之冠。

安聯投信表示，美國近期對伊朗發動新一輪空襲後，中東局勢再度緊張，帶動國際油價快速走升，市場對通膨可能再度升溫的疑慮升高。同時，美國科技巨頭持續擴大資本支出，投資人開始重新檢視AI熱潮的延續性，以及相關科技股當前的評價水準，進一步壓抑科技類股表現。

不過，台灣、南韓等亞洲科技股市在歷經前幾週顯著震盪後，已有部分逢低買盤回流，市場情緒逐步回穩。

安聯投信表示，除了地緣政治因素外，利率前景仍是影響市場的重要變數。受中東緊張情勢升高影響，布蘭特原油於7月23日一度突破每桶100美元大關，加深市場對通膨再起的擔憂，也使聯準會貨幣政策路徑受到更多關注。

針對近期市場表現，安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A）經理人洪華珍表示，國際油價單週飆漲近一成，科技股遭法人機構調節，美國公債殖利率亦攀升至今年新高，使市場風險偏好出現變化。從產業表現來看，能源類股受惠油價上漲而領漲市場，電動車相關族群則展現相對抗跌力道。

洪華珍指出，近期市場將同時迎來聯準會公開市場委員會（FOMC）利率決議，以及美國科技股財報公布高峰期。在美伊衝突推升油價、通膨疑慮再起的背景下，市場開始重新評估聯準會可能維持較高利率水準的風險。此外，市場高度關注大型科技企業持續投入龐大AI資本支出後，是否能進一步轉化為獲利成長與現金流回報，這也成為本季財報最重要的觀察焦點之一。

中東 通膨 科技股

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