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臺銀上學期就學貸款即將開辦、利率再調降至0.775% 青年還款負擔減輕

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

115學年度上學期就學貸款申辦作業自8月1日起至9月30日止。臺灣銀行積極配合政府政策，鼓勵續借學生線上申請。借款人僅須利用電腦及手機，透過晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，即可完成對保作業，無須親赴營業單位排隊等候或填寫紙本文件，並享有免收線上對保手續費之優惠。首次申請就學貸款或有特殊需求者，則請臨櫃辦理。

另為簡化申辦流程，免除借款人於銀行、戶政機關兩地奔波，臺灣銀行與數位發展部之個人化資料自主運用（MyData）平臺合作，可讓借款人線上申請全戶戶籍資料、中低收入戶證明等，詳情請至「臺灣銀行就學貸款入口網」（網址：https://sloan.bot.com.tw）瀏覽或至各地營業單位洽詢。

臺灣銀行積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以數位服務取代往返奔波，享受更有效率且便利的金融服務。

就學貸款係政府為協助經濟弱勢家庭學生順利就學所推動之重要教育支持政策，多年來已協助無數青年學子順利完成學業。臺灣銀行將持續配合政府政策，善盡金融機構社會責任，提供優質、便捷之就學貸款服務，協助學生減輕就學期間之經濟壓力，安心專注於學業發展。

此外，配合總統於5月27日國安高層會議宣布推動之「臺灣人口對策新戰略－家庭支持篇」第八項「學貸利率再調降」與優化還款措施方案，臺灣銀行已完成相關作業調整。符合「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」申貸資格者，在學期間利息均由主管機關全額負擔。

畢業開始還款的學生，學貸利率由政府加碼補貼1%，使借款人目前負擔利率由1.775%調降為0.775%；同時，還款寬限期亦由原畢業（休退學、服義務役、教育實習）後1年延長至2年再開始還款（在職專班學生不適用）。以上措施自8月1日起實施，政府期透過降低利息負擔及延長還款寬限期，進一步減輕青年學子及其家庭經濟負擔，讓青年世代在求學及生涯規劃上更無後顧之憂。

數位發展部 臺灣銀行 臺銀

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