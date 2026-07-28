新台幣貶逾1角失守32.4元 台股同步走弱 外資真跑了？

股匯雙殺，新幣兌美元早盤直接摜破32.4元，來到32.454元，貶值1.49角，加權指數同步下跌近2000點，市場人士透漏，外資匯出跡象越來越濃，台股恐怕面臨壓力。

台幣開盤一路走貶，甚至一度挑戰貶破32.5元關卡。匯銀人士表示，台股大跌，今天資金匯出明顯，加上新台幣已經走貶一段時間，造成不少進口商擔心匯率持續貶值，也提早買匯，加劇匯價走貶。

外資今年以來賣超台股金額已創歷史新高，但「資金是否真正撤離」市場看法不一。復華投信股票研究處副總經理王萬里指出，判斷外資是否真正離場，不能只看每日買賣超金額，更關鍵的是觀察匯率變化。他分析，若匯率沒有明顯轉弱，代表外資資金未必大幅流出，可能只是透過期貨、選擇權、配對交易或大宗交易等工具調節部位，但若匯率同步走貶，才代表資金確實正在流出。

匯銀人士表示，台股如果沒法止穩，台幣匯價很可能重回去年上半年的33元大關。且若美國升息方向確立，台幣貶值的速度會更快。不過，央行不願讓匯率變動過大，將會適度調節，讓貶值速度減緩。