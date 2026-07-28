icash Pay 拓展支付據點 萬家福、樂家康、Mia C'bon 正式上線

迎接中元普渡採買旺季的到來，民眾陸續開始準備普渡用品或趁促銷大檔補貨採買，愛金卡旗下icash Pay瞄準中元商機，持續拓展支付版圖，宣布即日起正式於萬家福、樂家康及Mia C'bon開通支付服務，進一步擴大支付應用場景。

隨著萬家福的加入，也讓icash Pay支付據點正式延伸至量販業態，提供用戶從日常採買、生鮮購物到家庭補貨，都能享有更便利的支付體驗。歡慶三大合作通路正式上線，icash Pay祭出百萬OPENPOINT點數回饋活動，陪伴用戶輕鬆迎接中元採買季。

值得一提的是，萬家福與樂家康過去雖已支援icash2.0卡支付，如今正式導入icash Pay服務後，消費者無須攜帶實體卡片，只要透過手機即可輕鬆完成付款並累積OPENPOINT點數，支付便利性再升級，也讓更多用戶能於不同的消費場景中，藉由icash Pay APP即可享受一致的支付與回饋

看好中元檔期採買需求，icash Pay同步推出合作上線優惠，自7月29日至9月1日止，不論新戶或既有用戶，於萬家福、樂家康及Mia C'bon使用icash Pay付款，筆筆即可享5% OPENPOINT點數回饋(每戶回饋上限150點)；若綁定中國信託uniopen聯名卡付款，再加碼送5% OPENPOINT點數回饋(每戶回饋上限150點)。

此外，即日起至8月31日前，以icash Pay綁定uniopen聯名卡單筆消費滿199元再享4% OPENPOINT點數回饋(每戶每月回饋上限150點)，搭配統一企業集團通路踩點任務最高加碼7%，合計最高可享21% OPENPOINT點數回饋，還可同享店內活動優惠。