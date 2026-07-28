外資再提款走人 新台幣又貶破32.4元

AI帶旺出口、投資，6月景氣燈號連7紅，創史上第2長。但今早台北股匯則呈現雙殺，台股盤再重挫逾1,500點，新台幣匯價則又貶破32.4元。早盤外資再提款匯出，新台幣偏弱整理。

匯銀人士認為，目前景氣燈號連7紅，但外資今年以來賣超台股卻也超過1兆元。展望後市，下半年全球AI基礎建設持續擴張,國內半導體廠商調高資本支出，加上消費性電子產品進入備貨旺季，科技出口與民間投資仍將是經濟成長的主要支柱。

市場預估2026年台灣GDP成長率可達11%左右。不過,目前景氣動能仍高度集中於AI與半導體供應鏈，房地產投資及新增聘循相對偏弱，加上美伊衝突、能源價格、美國關稅政策與主要央行貨幣政策仍具不確定性，後續須觀察科技景氣能否持續擴散至傳統產業與一般內需。