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富邦期貨攜手富邦慈善基金會 舉辦公益捐血暨防詐宣導活動

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
富邦期貨舉辦「富邦獻熱血．防詐互動闖關」公益活動，當日吸引民眾及同仁熱情參與。業者提供
富邦期貨舉辦「富邦獻熱血．防詐互動闖關」公益活動，當日吸引民眾及同仁熱情參與。業者提供

為響應公益捐血並提升民眾防詐意識，富邦期貨攜手富邦慈善基金會於台北市二二八和平公園捐血車舉辦「富邦獻熱血．防詐互動闖關」活動，創新結合捐血公益與金融防詐教育，透過互動遊戲、情境體驗及拍照打卡等方式，將識詐觀念融入公益活動，吸引眾多民眾熱情參與。

現場除公益捐血外，富邦期貨更突破傳統宣導形式，設計兼具趣味性與教育性的防詐互動闖關活動，讓民眾在參與公益的同時，也能學習實用的防詐知識。近年來詐騙案件層出不窮，其中假投資詐騙更是常見態樣之一。為強化民眾風險意識，富邦期貨特別規劃「防詐轉盤挑戰」，以假投資、假冒金融機構、假交友、網路購物、中獎通知及社群群組詐騙等六大常見詐騙態樣為主題，透過是非題及情境題互動設計，引導民眾從遊戲中認識詐騙話術，掌握防範重點。

本次活動打造「我是防詐守門員」拍照互動區，邀請民眾拍照打卡並分享防詐口號，象徵成為守護自身及家庭財產安全的第一道防線。活動現場吸引各年齡層民眾熱情參與，許多民眾表示，相較於傳統宣導方式，透過互動闖關學習防詐知識更加生動有趣，也更容易理解與記憶。本次活動共計90位民眾及同仁響應捐血，募集145袋熱血，同時有75人參與識詐互動遊戲，成功將公益行動與金融防詐教育相結合，擴大社會影響力。

富邦期貨表示，防制金融詐騙不僅是金融機構的重要責任，更需要全民共同參與。此次活動以「公益結合防詐」的創新模式，將金融知識帶入民眾日常生活，透過沉浸式體驗提升參與度與學習成效，讓反詐教育走出課堂與講座，深入社區及民眾生活之中。

此次活動不僅成功傳遞捐血助人的公益理念，也將正確防詐觀念推廣至更多社會大眾，落實ESG社會參與及金融消費者保護精神。未來，富邦期貨將持續配合主管機關及臺灣期貨交易所推動防詐政策，透過更多元、創新且貼近民眾的宣導方式，深化識詐教育，攜手社會各界共同建構安全、友善且值得信賴的金融環境。

富邦 捐血 公益

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