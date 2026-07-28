德芙蘭少棒日本 IBA 榮獲冠軍 台中銀保經熱血加碼捐贈休旅車

遠赴日本參加IBA國際少年棒球錦標賽的德芙蘭國小少棒隊傳回捷報！小將們憑藉堅韌的意志與精湛的球技，在強敵環伺的國際賽事中勇奪第一名殊榮。長期關懷並支持德芙蘭少棒的「台中銀保經」獲悉喜訊後，第一時間宣布加碼捐贈一部全新休旅車，為這群追夢的棒球少年注入最強後盾。

台中銀保經董事長賴麗姿指出：「這部休旅車不僅是一台交通工具，更代表著大家對德芙蘭少棒的祝福與期望。希望能夠協助孩子們無後顧之憂地前往全台各地比賽，陪伴他們勇敢揮棒、奔向未來！」

德芙蘭少棒隊的小將們長期在偏鄉資源相對有限的環境下刻苦訓練，但他們憑藉著對棒球的熱愛與不服輸的精神，一路過關斬將，最終登上國際舞台頂峰，成功「為國爭光」。

長期陪伴偏鄉幼苗成長的台中銀保經表示，看見孩子們在球場上拼盡全力的英姿令人深受感動。為了讓少棒隊未來能有更安全、便利的交通工具，台中銀保經特別加碼捐贈休旅車，希望這台車未來能載著少棒小將們跑透全台征戰各大比賽，為他們的棒球夢想「添加馬力」。

隨著新車的加入，德芙蘭少棒隊的訓練與參賽後勤備受充實。小將們也開心地表示，會帶著這份來自社會各界的愛心與鼓勵，繼續在球場上努力汗水奮戰，揮出更多精彩的全壘打，持續在國內外賽事中再創佳績。