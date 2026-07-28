聯徵中心提供財務槓桿資料給券商 新制兩大前提出爐

為了解決民眾買股槓桿「跨業堆疊」卻存在資訊揭露死角的問題，知情人士透露，金管會日前邀集證交所跟聯徵中心和銀行公會、券商公會開會，討論關於民眾在銀行和券商體系的融資槓桿資料交換的內容，目前最有可能的突破，將是在去識別化的情況下，可以讓券商透過聯徵中心提供該名借款戶在整個銀行體系的所有貸款總量資料，亦即將以提供總量資料，不提供個別銀行往來明細，作為聯徵中心提供民眾槓桿資料給券商的前提。

本報在7月12日頭版披露股民在金融三業之間跨業堆疊槓桿，卻因為聯徵中心的槓桿資料不能跨業互通，以致產生監理死角，對此金管會已經責成上述單位尋求因應之道來補救。

而資料的交換將是雙向的而非單向的，不只聯徵中心會提供供資料給券商，證交所也會提供資料給銀行。

知情人士指出，銀行也可以取得證交所提供的該客戶在券商體系的融資槓桿資料，不只是不限用途款項借貸，連同這位客戶在整個券商體系持股部位的融資券總額資料，也可以透過證交所提供給銀行，如此一來銀行也可以去掌握客戶到底在證券體系採用槓桿來融資買股的部位有多大。

根據金管會內部的初步沙盤推演，上述聯徵中心以去識別化，也就是只提供總額，但不提供與個別銀行往來的細部資料，比較能夠兩全其美，一方面因爲未揭露該借款戶的往來銀行和在個別銀行的借款，較不會觸犯個資，同時也能夠讓券商了解客戶在銀行體系的槓桿程度，也更能夠掌握再給予融資券額度或是不限用途款項借貸的成數等等風控拿捏。

為了避免民眾為投資股票而使槓桿「跨業堆疊」風險不斷升高，金管會出手解決民眾槓桿「跨業堆疊」但各金融業別資料卻無法互通的問題，知情人士指出，聯徵中心跟證交所何時能完成資料交換的規劃時程尚未確定，並且坦言先前聯徵中心開放借款戶違約的資料給券商，亦即所謂的負面資料提供花了好幾年的時間才完成，接下來最新的資料提供時間能否縮短，仍為未定之數。

在此之前，相關人士表示，現階段在強化買股融資的風控上，最快採行的措施應該會是未來民眾若要向券商透過不限用途款項借貸等方式融資買股，必須要出具個人在聯徵中心上所顯示的借貸紀錄，券商才能核准，至於是否進一步衍生到民眾在券商進行融資券業務，都必須出具聯徵中心資料才能被放行，尚待金管會內部進一步討論而定。

另一個則是銀行未來承作信貸，銀行局已更嚴格要求落實DBR （個人月所得負債比）22倍的要求，因此，銀行未來在申貸條件上，將更重視民眾的固定收入，尤其是月薪水準。