新南向放款激增達標368% 半年打破歷年全年紀錄

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀新南向放款半年，就一舉打破全年紀錄。示意圖。 圖／聯合報系資料照
國銀新南向放款半年，就一舉打破全年紀錄。示意圖。 圖／聯合報系資料照

國銀新南向放款半年，就一舉打破全年紀錄。據金管會統計，上半年對新南向18國新增放款2,944億元，已超越2022年全年2,657億元高峰；若下半年月均新增維持約350億元，全年有望挑戰5,000億元大關。

截至6月底，國銀對新南向18國放款餘額達2兆2,939億元，6月單月增加433億元，寫近三年同期新高。

上半年新增量也已達全年800億元政策目標的368%，不僅提前超標，更首度在半年內超越歷年全年最高紀錄。

新南向放款成長速度也持續加快。今年1月放款餘額年增11%，2月至5月依序升至12%、15%、20%及26.8%，6月進一步攀上30.2%，顯示台商南向投資及跨境融資需求仍在擴張。

不過，6月帳面放款大增，也有匯率推升因素。6月美元兌台幣升值約1.4%，美元放款換算為新台幣後，帳面餘額隨之增加，帶動單月放款增加433億元。

若排除匯率影響，6月以美元計價僅新增3.4億美元，為今年單月最低，總餘額增至720.5億美元。

銀行主管指出，企業通常會在6月底因應半年結帳償還部分借款，因此6月實質放款增幅較前幾月降溫，但上半年整體動能仍明顯強於過往。

展望下半年，若全年新增量要達5,000億元，仍須增加2,056億元，平均每月約343億元。相較上半年月均新增約491億元，即使下半年增量放緩約三成，仍有機會跨過5,000億元門檻。

金管會

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