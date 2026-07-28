五銀行瞄準美日拓點

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

全球供應鏈重組，五大國銀為搶攻供應鏈與在地融資商機，包括中信銀、玉山銀、國泰世華銀、北富銀及台新銀等，將陸續拓展海外據點或進行升級，重點鎖定美國、日本及新南向市場。

受惠於全球供應鏈重組、台商海外布局深化及高科技半導體聚落移轉，國銀海外分行今年上半年獲利表現亮眼，占銀行整體比重普遍突破兩至三成，部分銀行海外分行獲利更呈現雙位數、甚至倍數成長。

根據金管會統計，今年第1季國銀海外分行獲利以美國、新加坡及日本等地成長顯著，新南向市場獲利更續創歷年同期新高。玉山銀行指出，首季獲利年成長12%，目前海外獲利已占銀行整體獲利近三成。

玉山銀行 中信銀 北富銀

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