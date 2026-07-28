五銀行瞄準美日拓點
全球供應鏈重組，五大國銀為搶攻供應鏈與在地融資商機，包括中信銀、玉山銀、國泰世華銀、北富銀及台新銀等，將陸續拓展海外據點或進行升級，重點鎖定美國、日本及新南向市場。
受惠於全球供應鏈重組、台商海外布局深化及高科技半導體聚落移轉，國銀海外分行今年上半年獲利表現亮眼，占銀行整體比重普遍突破兩至三成，部分銀行海外分行獲利更呈現雙位數、甚至倍數成長。
根據金管會統計，今年第1季國銀海外分行獲利以美國、新加坡及日本等地成長顯著，新南向市場獲利更續創歷年同期新高。玉山銀行指出，首季獲利年成長12%，目前海外獲利已占銀行整體獲利近三成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。